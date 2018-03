Einbruch in Katholische Kirche

Anzeige

In der Zeit von Donnerstag, 7.30 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in Räumlichkeiten der Katholischen Kirche in der Gartenstadt eingebrochen und hat einen geringen Geldbetrag gestohlen. Der Einbrecher gelangte durch Aufhebeln der Kellertür in die Räumlichkeiten und brach dort mehrere verschlossene Türen auf, so die Polizei. Er öffnete mehrere Schränke in der Kirche, sowie der Sakristei, um sich im Anschluss Zutritt im Pfarrheim zu verschaffen. Durch das Aufhebeln einer weiteren Tür gelang er in eine Wohnung. Dort entwendete er einen geringen Bargeldbetrag aus einer Kasse. Durch den Einbruch in die Räumlichkeiten ist ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten mit der Polizei unter der Telefonnummer 0621/77 76 90 in Verbindung zu treten. man/pol