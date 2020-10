Einbruch in Kinderkrippe - Tresor entwendet

Mannheim.Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kinderkrippe im Quadrat F 7 eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden im Gebäude Türen und die Spinte der Mitarbeitenden aufgebrochen und durchsucht. Auch das Büro der Kindergartenleitung wurde von den Tätern verwüstet. Schließlich wurde ein mit Dübeln an der Wand befestigter Tresor entwendet, in dem mehrere Schlüssel sowie eine geringe Bargeldsumme verwahrt waren.

Zeugen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefonnummer 0621/12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020