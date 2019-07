Einbruch in Kiosk – Täter flüchten

Bislang unbekannte Täter haben in einen Kiosk in der Sandhofer Straße (Waldhof) eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat am frühen Sonntag zwischen 4.45 Uhr und 4.55 Uhr. Demnach warfen die Täter mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere. Zwei Anwohner hatten dies gehört und sahen kurz darauf fünf männliche Personen Richtung Eisenstraße davonrennen. Laut Beschreibung soll es sich vermutlich um Jugendliche mit zierlicher Figur gehandelt haben. Einer von ihnen trug eine hellgraue Jeans und einen dunklen Kapuzenpulli. Die Täter hatten aus dem Kiosk eine Kasse mit Bargeld gestohlen. Zeugen sollen sich unter Tel. 0621/3 30 10 melden. pol/jor

