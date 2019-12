Einbruch in Pfingstbergschule

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag, 23. Dezember, 10 Uhr und Freitag, 27. Dezember, 9.30 Uhr, in die Pfingstbergschule in der Winterstraße im Stadtteil Rheinau eingebrochen. Die Täter brachen zwei Türen auf und drangen in das Lehrerzimmer ein. Dort wurden rund 30 Schließfächer gewaltsam geöffnet. Was genau gestohlen wurde, steht zur Zeit noch nicht fest, teilte die Polizei am Samstag mit. Über den Einbruch hinaus hausten die Täter wie Vandalen. Sie schlugen sieben Fensterscheiben an Klassenzimmern ein. Ein weiteres Fenster an der Schule wurde sehr stark beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarau unter Telefon 0621/83397-0 zu melden. has/pol

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.12.2019