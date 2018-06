Einbruch in Pflanzenschauhaus

Anzeige

In das Café und das Pflanzenschauhaus im Luisenpark ist ein Unbekannter eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, drang der Täter in der Nacht auf Sonntag in das Café ein, indem er eine Glasscheibe an einer Eingangstür einschlug. Im Café durchwühlte er sämtliche Schubladen, versuchte erfolglos, einen Tresor zu öffnen und zerstörte wohl mutwillig mehrere Gegenstände. Anschließend schlug er die Scheibe der Haupteingangstür ein, gelangte so in das angrenzende Pflanzenschauhaus und zerstörte dort eine Glasvitrine. Zeugen sollen sich beim Revier Oststadt unter Tel. 0621/1 74-33 10 melden. bro/pol