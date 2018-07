Einbruch in Sanitätshaus

Anzeige

In ein Sanitätshaus im Quadrat E 2 ist über Nacht eingebrochen worden. Wie die Polizei gestern berichtete, verschafften sich die Täter in der Zeit von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, mit brachialer Gewalt über die Eingangstür Zutritt zum Verkaufsraum und durchwühlten dort mehrere Schränke und Schubladen. Die Einbrecher stahlen unter anderem einen Tresor, Bargeld, einen Rollator, eine Digitalkamera und Kleidungsstücke im Wert von mindestens 1500 Euro. Sachschaden: mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise an das Polizeirevier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0.