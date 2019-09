Einbruch in Seniorenheim

Unbekannte sind in ein Seniorenheim in der Speyerer Straße auf dem Lindenhof eingebrochen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag verschafften sich die Täter zwischen Sonntag, 20.15 Uhr, und Montag, 6 Uhr, vermutlich über einen Lieferanteneingang Zugang zur Seniorenresidenz. Sie durchsuchten zunächst im Kellergeschoss mehrere Räume, wobei sie die Türen gewaltsam aufbrachen. Anschließend machten sich die Einbrecher auch im Erdgeschoss an mehreren Türen zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Kassen mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch in Brühl kam es in der Nacht zum Montag zu zwei Einbrüchen in Seniorenheime. Die Ermittler schließen einen Tatzusammenhang nicht aus. Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gesucht: 0621/83 39 70. pol/soge

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019