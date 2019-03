Einbruch in Tabakgeschäft

Auf brachiale Art ist in ein Tabakwarengeschäft in den Quadraten eingebrochen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, schlugen der oder die Täter in der Nacht auf Dienstag in der Passage in N 6 die Eingangstür ein. Drinnen stahlen sie mehrere Stangen Zigaretten sowie Tabak. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Durch das Einschlagen der Türscheibe wurde in der Passage noch eine Sitzgruppe beschädigt. Der Sachschaden soll sich insgesamt auf etwa 2000 Euro belaufen. Die Tat muss sich zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, ereignet haben. Zeugenhinweise erbittet das Innenstadtrevier unter der Telefonnummer 0621/1 74 33 10. pol/sma

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.03.2019