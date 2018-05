Einbruch in Vereinsbüro

Anzeige

Auf der Sportanlage des SV Waldhof ist in ein Büro eingebrochen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, passierte das in der Nacht auf Mittwoch irgendwann zwischen 3.20 und 5.20 Uhr. Womöglich hoffte da jemand auf die Einnahmen aus dem Ticketverkauf für das (mittlerweile ausverkaufte) Aufstiegs-Heimspiel gegen Uerdingen am 27. Mai. Allerdings kannten sich der oder die Täter am Alsenweg offenbar wenig aus: Laut SVW-Sprecher Domenico Marinese drangen sie nicht in die SVW-Geschäftsstelle ein, sondern in etwa 50 Meter entfernt liegende Räume des von Dietmar Hopp gegründeten Fördervereins „Anpfiff ins Leben“. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Nummer 0621/77 76 90 anzurufen. sma