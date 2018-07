Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

In ein Einfamilienhaus auf dem Lindenhof sind Unbekannte eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, sind die Täter in der Zeit von Dienstag, 17. Juli, 13 Uhr, bis Donnerstag, 19. Juli, 1.30 Uhr, in das Einfamilienhaus in der Schwarzwaldstraße eingestiegen. Die Täter drangen in die Garage des Hauses ein, brachen die Terrassentür auf und versuchten überdies, ein Kellerfenster aufzuhebeln. In dem Haus durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei mehrere Schmuckstücke, sowie ein iPad und ein Apple-Computer von noch unbekanntem Wert entwendet. Noch ist unklar, ob weitere Wertgegenstände gestohlen wurden und wie hoch der Sachschaden ist. Zeugen sollen sich beim Revier Neckarau, Tel. 0621/83 39 70, melden. mw/pol