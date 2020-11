Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Mannheim.In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße in der Mannheimer-Neckarstadt ist am Samstag zwischen 20 bis 23.10 Uhr eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, hebelte/n der oder die Täter die Wohnungsabschlusstür in Abwesenheit der Mieterin auf und durchsuchten die Räume.

Ob etwas entwendet worden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand an der Tür ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der oder die Täter sind unerkannt entkommen. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden geben, sind unter der Telefonnummer 0621 33010 oder 0621 1744444 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 29.11.2020