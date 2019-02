Einbruch in zwei Geschäfte

Die Polizei ermittelt zu Einbrüchen in zwei Geschäfte in der Casterfeldstraße. Zunächst war nach Angaben der Ermittler von gestern am Sonntag gegen 17.40 Uhr eine Tat gemeldet worden. Was hier gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Ein zweites Geschäft suchten unbekannte Täter dann zwischen 19 und 22.30 Uhr heim, hier wurde die Scheibe einer Tür eingeschlagen. Nach den bisherigen Ermittlungen fielen ihnen dabei mehrere hundert Euro Bargeld, ein Laptop, ein iPhone, eine Brille sowie eine Tasche mit Kleidung im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände. Hinweise unter Tel. 0621/83397-0. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019