Einbruch in Zweiradwerkstatt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim.Ein Unbekannter ist am frühen Samstagmorgen in eine Zweiradwerkstatt im Stadtteil Wohlgelegen eingedrungen. Der Einbrecher hebelte laut Polizeibericht kurz nach drei Uhr im Hof des Anwesens in der Käfertaler Straße das Toilettenfenster am Werkstattgebäude auf und stieg ein. In dem Moment als er an einem Werkzeugwagen im Werkstattraum eine Schublade öffnete, löste die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020