Einbruch über Terrassenfenster

Wie viele Täter in ein Einfamilienhaus im Anemonenweg in Höhe der Straße Langer Schlag in der Gartenstadt eingebrochen sind, ist noch unklar. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten der oder die Täter am Mittwoch zwischen 15.40 und 20.30 Uhr ein Fenster auf der Terrasse aufgehebelt, um in die Wohnräume zu kommen. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer und ließen nach ersten Erkenntnissen einen Rucksack mit zwei Kameras, einem Blitzgerät und zwei Objektiven mitgehen. Ob noch mehr Gegenstände gestohlen wurden, wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens steht deswegen noch nicht fest. Es werden Zeugen gesucht: 0621/77 76 90. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.11.2019