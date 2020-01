Einbrüche in Schule und Vereinsheim

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in die Pfingstbergschule in der Winterstraße eingebrochen. Dort nahmen sie nach Polizeiangaben einen Flachbildfernseher sowie ein Apple-TV im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro mit. Der oder die Täter hatten zuvor das Fenster eines Klassenzimmers aufgehebelt. Auch an der Sporthalle wurde ein Fenster aufgedrückt, die Halle allerdings nicht betreten. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/83 39 70 bei der Polizei in Neckarau zu melden.

In derselben Nacht haben Unbekannte die Räume des türkischen Kulturvereins in der Schwetzinger Straße heimgesucht. Sie stiegen bisherigen Ermittlungen zufolge über das Dach ein und brachen im Gebäude mehrere Fenster und Türen auf. Aus zwei Automaten und einem Büro stahlen sie mehr als 1000 Euro Bargeld. Zeugen sollen sich unter Tel. 0621/174-3310 melden. pol/cs

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020