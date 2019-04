Einbrüche in Unternehmen

Gleich drei Einbrüche hat es in den vergangenen Tagen in Mannheim gegeben. Wie die Polizei gestern mitteilte, trug sich die erste Tat in der Innenstadt zu. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Massagesalon am Friedrichsring ein. Nach derzeitigen Kenntnissen schlug er eine Scheibe ein und stahl mehr als 1000 Euro Bargeld. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro. Zeugen bittet die Polizei, unter Tel. 0621/125 80 anzurufen.

Eingangstür aufgehebelt

Am Montag, gegen 3.15 Uhr, sind zudem Unbekannte in einen Imbiss eingestiegen, der vor einem Elektrofachmarkt in der Frankenthaler Straße in Sandhofen stand. Laut Polizei hebelten die Täter die Eingangstür auf und ließen Lebensmittel, Zigaretten, Bargeld und eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von 1000 Euro mitgehen. Ersten Hinweisen zufolge kommen zwei Männer als Täter in Frage, die mit Fahrrädern unterwegs waren. Hinweise an Tel. 0621/77 76 90.

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, ist ein Unbekannter außerdem in das Gebäude eines Softwareentwicklers in der Gottlieb-Daimler-Straße in Fahrlach eingebrochen. Der Täter hat auf bislang ungeklärte Weise eine Schiebetür geöffnet, wie die Polizei erst gestern mitteilte. Im Gebäude stahl der Mann das Bargeld in einem Lebensmittelautomaten. Wie viel, ist noch unklar. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mehrere Hundert Euro. Zeugen bittet die Polizei, sich unter Tel. 0621/174 33 10 oder 0621/44 11 25 zu melden. jor/pol

