Einbrüche in zwei Kitas

Unbekannte sind in den Kindergarten Wasengrund und das Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund auf der Hochstätt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei von gestern lässt sich der mögliche Tatzeitraum auf Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr eingrenzen. Die Täter verschafften sich über die Gartentür Zugang zu dem Kindergarten. Dort schoben sie den Rollladen nach oben, um die Scheibe zu zerschlagen. Im Inneren des Gebäudes machten sich die Unbekannten gewaltsam an der Zugangstür zum Treppenhaus zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Polizei vermutet Zusammenhang

Zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, ereignete sich laut Polizei der Einbruch im Eltern-Kind-Zentrum. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht. Aus einem Büro wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche in einem Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Schuldgebäude stehen, der sich ebenfalls in der Nacht auf Montag ereignete (wir berichteten). Jetzt werden Zeugen gesucht: 06203/93 05 0 pol/lok

