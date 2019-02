Eindrücke aus Afrika

Die Udo-Lindenberg-Stiftung richtet mit dem Rotary Club Mannheim-Amphitrite eine „Musikalische Lesung“ aus. Dazu ist am Donnerstag, 21. Februar, 18.30 Uhr im Rhein-Neckar-Theater, Angelstraße 33 in Neckarau Arno Köster zu Gast. Der in Mannheim geborene Journalist, Autor und Moderator wird Auszüge aus seinem Buch „Hoffnung für Kenia“ lesen. Seit 2011 initiiert und koordiniert er Projekte in Kenia im Bereich der Bildung und Wasserversorgung, derzeit etwa den Bau einer Kfz-Werkstatt im St. Josephs House of Hope Nähe Mombasa.

Der Autor hat auf vielen Reisen nach Kenia das Land kennengelernt. Er lässt in seinem Buch Betroffene, Helfer sowie örtliche Partner und Freunde der Udo-Lindenberg-Stiftung zu Wort kommen. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von dem Saxofonisten, Autor und Arrangeur Noah Fischer – seit Jahren im Panikorchester von Udo Lindenberg und mit ihm demnächst wieder auf Tournee. Vor und nach der Lesung gibt es die Möglichkeit, Bücher vom Autor signieren zu lassen.

Der Reinerlös aus dem Bücherverkauf geht an die Udo-Lindenberg-Stiftung, der Reinerlös aus dem Ticketverkauf ist für die sozialen Projekte der Rotarier in Mannheim wie die Kindertagesstätte St. Alfons, das Streitschlichterprojekt an Schulen und as Haus Bethanien bestimmt. Die Tickets für die Veranstaltung kosten 25 Euro und sind im Vorverkauf in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch Feudenheim und bei der Galerie Theuer und Scherr am Friedrichsplatz erhältlich. pwr

