Eine absurde Entscheidung

Der „Sarotti-Mohr“ darf also bleiben. Das haben die Vorstände der Capitol Stiftung gemeinsam mit einem Beratergremium beschlossen. Offen bleibt jedoch, wie und in welcher Form er künftig präsentiert werden soll. Eine telefonische Nachfrage dazu wollte Vorstand Thorsten Riehle ausdrücklich nicht beantworten. Das wirft die Frage auf, wieso ein Entschluss kommuniziert wird, wenn eigentlich überhaupt noch nicht klar ist, wie dieser in letzter Konsequenz aussieht. Fest steht bisher nur: Die Figur soll zur Diskussion anregen und soll weitere Gespräche befördern. Auch das Ziel ist klar definiert: eine rassismusfreie Gesellschaft. Leider ignorieren die Verantwortlichen, dass die Reklame zweifelsfrei rassistisch – und somit beleidigend – verstanden werden kann. Die Gefühle der Betroffenen und Beleidigten spielen in der Begründung folglich keine Rolle. Ob allerdings eine Beleidigung ein guter Ausgangspunkt für eine konstruktive Debatte ist? Wohl kaum. Und deswegen ist die Entscheidung samt ihrer Begründung vor allem eines: absurd.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019