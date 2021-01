Mannheim.Karen König und ihre Familie hatten eigentlich geplant, den Jahreswechsel mit Freunden zu verbringen. „Jetzt feiern wir im kleinen Kreis“, sagt sie, „wir wären sonst mehr Personen als erlaubt.“ Den Abend verbringt sie mit ihrem Mann Dominik und dem viereinhalb Jahre alten Sohn Leon. Es gibt Raclette, außerdem haben sie ein kleines Kinderfeuerwerk auf dem Privatgrundstück ihres Reihenhauses auf dem Waldhof angezündet.

„Natürlich wäre es schöner, wenn wir die Geister des alten Jahres mit lautem Krach vertreiben könnten. Aber für die Gesundheit und die Umwelt ist es besser.“ Fürs neue Jahr wünscht sich Karen König vor allem eins: „Ganz ehrlich: dass Corona weg ist. Natürlich wünsche ich mir auch Gesundheit und weniger Kriege auf der Welt, aber es wäre schön, wenn Bibi Blocksberg käme und sagen würde: Eene meene meck, Corona muss weg. Hex-hex!“

Innenstadt wie ausgestorben

Es ist eine außergewöhnliche Nacht. Silvester in einer Großstadt – und die Straßen sind leer gefegt. Die letzten Restaurants, die Abholservice angeboten haben, haben ihre Mitarbeiter in den Feierabend geschickt. Rund um den Wasserturm ist die Mannheimer Innenstadt um 21 Uhr wie ausgestorben, abgesehen von drei Polizeiautos, die sich vor dem Wahrzeichen der Stadt positionieren, und zwei jungen Männern in Kapuzenpullis, die sich in den Arkaden herumdrücken.

Vier Taxen stehen arbeitslos vor der Deutschen Bank am Kaiserring. „Nix los hier, sehen Sie ja“, sagt Taxifahrer Ahmet Dur und unterstreicht seine Aussage mit einer ausholenden Armbewegung in Richtung Planken. „Normalerweise ist hier an Silvester alles voll, da können Sie hier kaum laufen.“ Doch heute Nacht ist es wie in jeder Nacht dieses zweiten Lockdowns. Seit 18 Uhr ist Dur unterwegs, drei Gäste hatte er bisher. Er will noch eine Weile abwarten – wenn sich nichts mehr tut, fährt er nach Hause. „Ich fahre seit 20 Jahren. Sowas hab ich noch nicht erlebt.“

Keinen großen Unterschied zu den Vorjahren stellt dagegen Gabriele Popp fest, die an der Neckarpromenade wohnt. „Die Jugendlichen aus den Hochhäusern böllern schon wieder seit 17 Uhr“, berichtet sie gegen 18.30 Uhr. Erfahrungsgemäß wird die Knallerei gegen 18.15 Uhr unterbrochen fürs Abendessen. Das kurze Zeitfenster nutzt Popp, um noch einmal mit dem Hund rauszugehen. Popp arbeitet eigentlich im Marketingbereich, engagiert sich aber auch im Naturschutz. 2018 hat sie die Interessengemeinschaft „Igel- und Naturfreunde der Neckarpromenade“ gegründet.

Den Jahreswechsel 2020/21 verbringt sie mit ihrem Hund und zehn Igeln, die sie gerade in ihrer Wohnung aufpäppelt. Von Silvesterfeuerwerk ist sie generell kein Fan. „Das ist Stress für die Tiere. Und dann der ganze Feinstaub. Ich glaube, Silvester verursacht mehr Feinstaub als Dieselautos im ganzen Jahr.“ Sie hofft, dass sich dieses Jahr die Menschen an das Feuerwerksverbot halten werden. „Aber wer unbedingt Böller und Raketen haben will, der kommt auch dran“, sagt sie.

23.30 Uhr. Die Innenstadt ist immer noch menschenleer. Nur die Zahl der Polizeiwagen am Wasserturm ist auf vier angestiegen. In den Quadraten huscht eine Ratte im Scheinwerferlicht eines Einsatzwagens über die Straße. Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) zeigen starke Präsenz. Die Verfasserin dieses Textes wird innerhalb von zwei Stunden fünfmal kontrolliert.

Erwachen um Mitternacht

Auch am Paradeplatz ist es gespenstisch ruhig. Straßenbahnen, die vorbeifahren, haben keine Passagiere. Zwei Fahrer grüßen sich. Am Marktplatz ist kurz vor Mitternacht außer der Polizei und dem KOD ebenfalls niemand zu sehen, aus den Häusern hört man Stimmengewirr und Gelächter, aus den Seitenstraßen und den Hinterhöfen die ersten Böller.

Mitternacht: Die Stadt scheint zu erwachen. Kirchenglocken läuten, aus den Fenstern rufen die Menschen sich „Frohes Neues!“ über die Balkone und Straßen hinweg zu. Manche werfen sogenannte Jugendfeuerwerke aus den Fenstern, die Stimmung ist fröhlich.

Von der Kurpfalzbrücke bietet sich ein ungewöhnlicher Blick auf Mannheim. Wo sonst der Himmel von Feuerwerk erleuchtet ist, sind nur über der Neckarstadt-West und am gegenüberliegenden Ufer vereinzelt Raketenlichter zu sehen. Auf dem Neckar treiben friedlich Schwäne, die sich vom geringen Lärm nicht stören lassen. Wie es aussieht, nimmt Mannheim den Lockdown ernst – und feiert unter besonderen Bedingungen in ein Jahr, in dem vieles wohl nur besser werden kann.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2021