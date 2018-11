Eine beeindruckende Schiffsparade

War das ein Fest! Aufnahmen des Hobbyfilmers Wolfgang Kasper lassen das Hafenfest von 1978, gefeiert zum Jubiläum „150 Jahre Rheinhafen Mannheim“, wieder lebendig werden – und belegen die Hoffnung vom Marchivum, dass noch viele Mannheimer bewegte Aufnahmen von Großereignissen haben, die man digitalisieren und so der Nachwelt erhalten kann.

Kasper jedenfalls überließ dem Marchivum seine Werke, die er in den 1970er und 1980er Jahren auf Super 8 gebannt hatte, wie Désirée Spuhler dankbar berichtet. Sie leitet die Audiovisuelle Sammlung vom Marchivum und hofft, im Zuge der Aktion „Filmschätze retten“ noch mehr solcher Rollen oder auch Videos zu bekommen.

Schließlich sind sie Zeitdokumente. Die Aufnahmen vom Hafenfest 1978 zeigen etwa die „St. Nikolaus“, das Boot der katholischen Schifferseelsorge in Mannheim. Doch dieses Angebot gibt es seit 2011 wegen des Priestermangels nicht mehr, die „St. Nikolaus“ ist verkauft. Ihr evangelisches Pendant, das Motorschiff „Johann Hinrich Wichern“, fährt dagegen noch mit einem Seelsorger regelmäßig durch den Hafen.

In dem Film von Wolfgang Kasper sind beide zu sehen – als Teil der großen Schiffsparade zum Hafenjubiläum. Walter Heck, der von 1965 bis 1986 amtierende legendäre Hafendirektor, seine Frau, der damalige baden-württembergische Finanzminister Robert Gleichauf und Vertreter der Stadt und der Binnenschifffahrt sind zu erkennen, dazu der Fahnenmast am Stephanienufer. Ihn hat erst zehn Jahre zuvor, 1968, zu seinem 75. Geburtstag und dem 100. Geburtstag der „Mannheimer Rheinschiffahrtsakte von 1868“ der Mannheimer Schiffahrtsverein gestiftet. Jetzt, zum Hafenfest 1978, spielt am Fuß des Masts das Polizeimusikkorps – damals noch mit weißen Mützen und der komplett grünen Uniform, die kurz darauf in moosgrün/beige wechseln wird.

Zu sehen sind Tankschiffe, Bilgenentöler und die „MS Oberrhein“ des Hafenamtes – alle über die Toppen beflaggt zu diesem festlichen Anlass. Die „Oberrhein“ sprüht zudem Wasser aus ihren beiden Löschkanonen in den Himmel und führt den Korso an.

„Schiffs-Ballett begeisterte Tausende von Zuschauern – Schiffskorso auf dem Rhein wurde zum stimmungsvollen Spektakel“ – so lauten damals die Zeitungsüberschriften nach der Großveranstaltung, die der Schiffahrtsverein organisiert hat. Drei Stunden ist Europas meistbefahrene Wasserstraße an diesem September-Samstag zwischen Neckarspitze und Altrip gesperrt.

54 Binnenschiffe und 120 Sportboote umfasst der Korso, ein von 5000 PS starken Motoren angetriebener schwerer Schubverband mit Schubschiff und vier Leichtern aus Frankreich ist dabei, eine selbstfahrende Pionierbrücke der Bundeswehr, Wasserschutzpolizei und Feuerlöschboot, moderne Tanker und alte Klappschuten. 11 000 Zuschauer zählt die Polizei allein am Stephanienufer.

Joy Fleming und ein Shantychor

Rhein und Stephanienufer sind aber nur ein Schauplatz des viertägigen Hafenfests. Unter der Kurt-Schumacher-Brücke singt Joy Fleming, viele Zuhörer findet ein „Bunter Abend“ mit Shantychor und der Kapelle Kühner, am Sonntagmorgen überträgt der – damalige – Süddeutsche Rundfunk (SDR) mit 1800 Gästen live eines seiner beliebten Hafenkonzerte, es gibt einen „Tag des Wassersports“ im Mühlauhafen. Und vom zu dem Zeitpunkt gerade erst zehn Jahre alten Containerterminal hebt ein Heißluftballon ab, der Werbung für das – inzwischen längst geschlossene – Möbelhaus Famöla Vogt macht.

Die Filmaufnahmen erinnern auch daran – und an die schöne Tradition der Hafenfeste. Das letzte war 2010.

