„Eine begeisternde Expertin“

Er sang ihr „ein Lied, das bis heute weder Mann noch Weib je hörte oder sang“ – nämlich ganz exklusiv für sie: Musikalisch gratulierte Kammersänger Thomas Jesatko nun Liselotte Homering. Die Abteilungsleiterin Theater- und Literaturgeschichte der Reiss-Engelhorn-Museen erhielt vom Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz die erst zum fünften mal vergebene Wagner-Stele, und der zuletzt ausgezeichnete Bassbariton hielt eine sehr persönliche, ganz besondere Laudatio.

„Eine wunderbare Preisträgerin“, freute sich Monika Kulczinski, die Präsidentin des Verbandes, als sie bei einer festlichen Matinee im Leonardo Royal-Hotel die Stele überreichte. Opernintendant Albrecht Puhlmann, Vorsitzender Achim Weizel von den Freunden und Förderern des Nationaltheaters sowie über 120 Gäste stimmten Kulczinski gerne zu, die Homering „für viele Jahrzehnte Freundschaft“ zum Verband und ihre bedeutende Rolle im Mannheimer Kulturleben dankte. „Ich glaube, wir haben richtig entschieden“, fasste die Präsidentin die Laudatio von Jesatko zusammen.

Leitung seit 1985

Der verriet, dass Homering „die erste Mannheimerin war, die ich kennenlernen durfte“. In den 1980er Jahren am Staatstheater Darmstadt engagiert, wollte ihn seine alte Gesangslehrerin aus München aus zwei Gründen besuchen – um die musikalische Weiterentwicklung ihres Schützlings zu erleben und um in Mannheim die Theatersammlung zu besuchen. So kam auch Jesatko, seit 1997 am Nationaltheater tätig, schon früh mit Mannheim, Homering und eben ihrer Tätigkeit im Museum in Berührung.