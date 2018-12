Eine bessere Stadt für Kinder

Die Stadt Mannheim will die UN-Kinderrechtskonvention auf lokaler Ebene umsetzen und hat dazu gestern mit der Geschäftsführerin des Vereins Kinderfreundliche Kommunen, Heide-Rose Brückner, eine Vereinbarung zur verbindlichen Zusammenarbeit unterzeichnet. Im nächsten Schritt wird die Stadt einen Aktionsplan erstellen, um junge Menschen in Mannheim besser zu schützen, zu fördern und zu beteiligen. Das kündigte die Mannheimer Familienbürgermeisterin Ulrike Freundlieb bei der Vertragsunterzeichnung an.

Für den Aktionsplan, der innerhalb eines Jahres unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entwickelt werden soll, vergibt der Verein das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“. Das Siegel erkennt den Willen der Kommune zur Umsetzung der UN-Kinderrechte an. Es ist zudem Ausdruck einer Selbstverpflichtung der Gemeinde und Ansporn, die festgesteckten Ziele innerhalb von drei Jahren umzusetzen. Der von UNICEF Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk getragene Verein Kinderfreundliche Kommunen begleitet den gesamten Prozess.

Beteiligung der Betroffenen

Mannheim ist die vierte baden-württembergische Kommune im Verfahren „Kinderfreundliche Kommunen“. Zuletzt unterzeichnete die Landeshauptstadt Stuttgart im März dieses Jahres ihre Vereinbarung. Das Programm läuft vier Jahre und kann anschließend verlängert werden. Im ersten Jahr wird durch eine Bestandsaufnahme und Beteiligung mit Kindern und Jugendlichen der Aktionsplan vorbereitet. Nach der Bestätigung des Plans durch den Gemeinderat prüft ihn der Verein und vergibt das Siegel. red

