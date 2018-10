Eine Brasilianerin verknüpft Pop, Elektro und Klassik

Die Brasilianerin Dillon vertritt eine Generation von Künstlerinnen, die mit Talent und Innovationsdrang ein neues musikalisches Feld erschließen. Und so verbindet auch ihr neues Album „Kind“ Pop, Elektronik und Klassik miteinander. Mit einem Bläserensemble aus dem Orchester des Nationaltheaters ist die Künstlerin dort zu Gast. Der „MM“ verlost dreimal zwei Eintrittskarten für das Konzert am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Opernhaus. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Nationaltheater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Kadow)

