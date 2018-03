Eine bunte und lebhafte Botschaft

© Stadt Mannheim

Mannheim.Drei jugendliche Künstler mit Handicap aus dem Großraum Rhein-Neckar leben Inklusion – vor allem in der Schule und der Freizeit. Sie erleben sie auf ihre ganz eigene Art. Und die drei haben Inklusion gezeichnet und gemalt. Bis zum 23. März präsentieren die Jugendlichen nun ihre Werke in einer Ausstellung im Foyer des ersten Obergeschosses im Rathaus in E5.

„Als Bildungsbürgermeisterin

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2677 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018