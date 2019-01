Eine Frage der Zeit

Der Januar ist zwar schon wieder fast vorbei, aber wir haben noch elf Monate in diesem Jahr – viel geschenkte Zeit. Trotzdem haben wir zu wenig Zeit – für Freunde, Freizeit, Berufliches, das Gebet und: für Gott.

Besorgt melden Engel dem Schöpfer, dass die Menschen fast gänzlich aufgehört haben zu beten. So beschließt der himmlische Rat, Engel nach der Ursache forschen zu lassen. Sie berichten: Die Menschen wissen um das Fehlen ihrer Gebete und beklagen es. Aber sie hätten trotz guten Willens keine Zeit zum Beten. Im Himmel ist man verblüfft und erleichtert: Statt des befürchteten Abfalls handelt es sich nur um ein Zeitproblem.

Die himmlischen Räte überlegen, was zu tun sei. Einige meinen, das moderne, hektische Leben abzuschaffen. Einige schlagen sogar eine Bestrafung der Menschen vor. Die Lösung findet ein junger Engel: Gott solle den Tag verlängern. Zur Überraschung aller ist er einverstanden. Er schafft eine 25. Stunde. Im Himmel herrscht Freude: „So ist Gott eben, er hat Verständnis für seine Geschöpfe.“

Ernüchterung im Himmel

Als man auf der Erde nun merkt, dass der Tag eine Stunde länger dauert, sind die Menschen verblüfft, aber auch von Dankbarkeit erfüllt. Erste Reaktionen sind vielversprechend: Es werde zwar einige Zeit dauern, so hört man aus informierten Kreisen, bis die Anpassung vollzogen ist, aber dann werde sich alles einspielen. Im Himmel weicht der Freude aber bald Ernüchterung. Wider aller Erwartung kommen nicht mehr Gebete an als bisher. Wieder forschen Boten auf der Erde.

Geschäftsleute sagen, die 25. Stunde habe durch die Umstellung der Organisation Kosten verursacht. Durch erhöhten Einsatz müssten die eingearbeitet werden. Man bitte um Verständnis für diese Sachzwänge. Ein anderer Engel wird bei der Gewerkschaft erstaunt, aber doch höflich angehört. Man erklärt ihm, die neue Stunde entspreche eigentlich einer längst überfälligen Forderung der Gewerkschaft. Im Interesse der Arbeitnehmer müsse sie für die Erholung frei gehalten werden. In Kreisen der Intellektuellen wird über die neue Stunde vieldiskutiert. In einer Gesprächsrunde im Fernsehen wird darauf hingewiesen, dass mündigen Bürgern niemand vorschreiben könne, was er mit der Stunde zu tun habe.

Immer dieselben

Einige gehen noch weiter und sagen, aus der Sicht der kirchlichen Basis sei die Neuerung kritisch zu bewerten: Die Zweckbindung der 25. Stunde zugunsten des Gebets könne auf gar keinen Fall „von oben“ verfügt werden.

Einige Engel aber berichten von Menschen, die die geschenkte Zeit wie jede andere Stunde ihres Lebens aus den Händen Gottes annehmen: für ihre Aufgaben, für den Dienst an den Mitmenschen, für die Teilnahme an Gottesdiensten und für das Gebet, für das sie jetzt noch leichter Zeit finden. Darüber sind die Engel verwundert: Diejenigen, die die 25. Stunde tatsächlich in den Dienst Gottes stellen, sind dieselben, die schon bisher genügend Zeit zum Beten hatten.

So erkennt der himmlische Rat: Das Gebet ist eine Frage der Liebe. Zeit allein bringt kein Beten hervor. Diejenigen, die nicht beten wollen, werden auch mit einem längeren Tag keine Zeit dafür finden. Und so schafft Gott die 25. Stunde wieder ab und löscht die Erinnerung daran aus den Köpfen der Menschen.

Pfarrerin Suse Best

Evangelische Gemeinde

Schriesheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019