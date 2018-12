Eine Frau gibt den Ton an

Sie ist die erste und bisher einzige Kapellmeisterin der Bundeswehr: Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe (Bild) dirigierte das mit mehr als 45 Soldaten voll besetzte Heeresmusikkorps Koblenz beim traditionellen Adventskonzert im Bildungszentrum der Bundeswehr in Neuostheim. Damit will sich die Bildungseinrichtung „für die Zusammenarbeit am Standort Mannheim bedanken“, so der Präsident des Bildungszentrums, Christoph Reifferscheid, in seiner Begrüßung der über 250 Gäste aus Nachbarschaft, Politik und öffentlichem Leben. Besonders hieß er Michael Greten als „ganz treuen Anhänger“ willkommen, der zum 20. Mal dabei war.

Chefdirigentin Schütz-Knospe nahm das Publikum mit auf eine musikalische Reise, die vom traditionellen „Westminster Carol“ über die beschwingten „Winter Games“ von David Foster bis hin zu dem bekannten Kirchenlied „Macht hoch die Tür“ von Georg Weißel reichte. Dazwischen sprach Pfarrer Stefan Scholpp von der ChristusFrieden- Gemeinde besinnliche Worte. Seine Botschaft in der meist hektischen Vorweihnachtszeit, „Freu dich lieber nicht zu spät !“, verband er auch mit einem Dank an die Streitkräfte, die für Sicherheit und Frieden stehen.

Kameraden im Einsatz

Immerhin 3488 Soldaten, so Reifferscheid sind aktuell im Einsatz und können Weihnachten nicht bei ihren Familien verbringen. Ihnen wünschte er – unter kräftigem Applaus der Gäste – eine „gesunde Heimkehr nach Hause zu den Lieben“. Am Ende spendeten die Gäste 2160 Euro für dass Bundeswehrsozialwerk, dessen Bereichsvorsitzender Süd der ehemalige Präsident der früheren Bundesehrakademie in Neuostheim, Klaus Niemeyer, ist.

Außer ihm hieß Reifferscheid auch den Gründungsvater des Nachfolgers der Akademie, des Bildungszentrums der Bundeswehr, willkommen – den früheren Generalleutnant Wolfgang Born, zuletzt Abteilungsleiter Personal im Bundesverteidigungsministerium. Auch Generaloberstabsarzt a. D. Michael Tempel, bis September Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, kam zu dem Konzert gern in die Stadt zurück, in der er 1954 geboren wurde. pwr (Bild: bw)

