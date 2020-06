Eine Frau mit Mut und Ideen

Immer auf der Suche nach schönen, authentischen Dingen, global unterwegs auf Schatzsuche zwischen Paris und Papua Neuguinea. Und doch fest verankert in Mannheim, unter den Arkaden des Friedrichsplatzes, in ihrem Concept Store „Makassar“, im Café Flo und im riesigen Freundeskreis: Margit Carell, Geschäftsfrau mit hochentwickeltem modischen Gespür und Gründerin mit visionären Ideen, sie ist jetzt im Alter von 71 Jahren gestorben. Bis zum Schluss hat sie ihren Lebensmut nicht verloren. Doch den Kampf gegen ihre Krankheit konnte sie nicht gewinnen.

Eigentlich war die Mannheimerin von Haus aus Lehrerin. Englisch, Französisch und weitere Sprachen beherrschte sie fließend, das konnte sie perfekt und stilbildend in ihrem ersten Laden einsetzen: Margit Carell – Mode an der Fressgass. Von Beginn an in den frühen 80er Jahren zeigte diese Hausnummer in P 7 Anziehungskraft. Dort begann auch die Lebensfreundschaft mit einem zweiten kreativen Motor: Jürgen Tekath. Als er am Friedrichsplatz an der Ecke zur Elisabethstraße Anfang der 90er Jahre seine Blütenträume reifen ließ, waren die beiden so auf einer Wellenlänge des Geschmacks, dass man gemeinsam Neues entwickelte: Das Makassar zog von der Fressgass unter die Arkaden, mit Fashion, indigenen Kultobjekten und Tüchern aus aller Welt, kostbaren Porzellanen und erlesenen Seifen, Duftkerzen und Tees schuf man eine Wunderkammer.

1998 dann eine Erweiterung des Arkaden-Kosmos: Margit Carell, Jürgen Tekath und Sven Kress hoben das Café Flo aus der Taufe, ein hochfrequentiertes Bistro mit französischem Flair. Bis heute ist es ein Hauptanziehungspunkt am Friedrichsplatz. Margit Carell spielte als Teilhaberin im Tekath-Team im Hotel „Speicher 7“ ab 2013 im Hafen mit, war nie ängstlich, stets großzügig, hatte in ihren letzten Jahren dann noch das Glück, einen Partner zu finden. Mit ihm, Jürgen Tekath und ihrer ganzen Freundes-Familie hat sie bis zum Ende viel gelacht. Auch viel geweint, weil doch das Leben zu schön ist, um zu gehen. Viele trauern um sie, ihr Store „Makassar“ lebt unter dem Namen „not the same“ weiter. Wie wahr, ohne Margit Carell bleibt das Geschäft immer noch ganz besonders, inspirierend, bereichernd, einzigartig in Mannheim, aber eben „not the same“ – nicht das Gleiche. räu/ Bild: Haspel

