Eine ganze Branche schlägt Alarm

„Alarmstufe Rot“ haben sie gemeinsam ausgerufen – die Vertreter von acht Veranstaltungshäusern und Kultureinrichtungen. Sie alle leiden unter den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie und haben „derzeit keine Chance, ihren Beruf auszuüben“, beklagte Bastian Fiedler, Geschäftsführer vom Rosengarten-Betreiber m:con - mannheim:congress GmbH, und genau diese Chance forderten sie mit einem gemeinsamen Appell an Bundes- und Landespolitik: „Wir wollen das Recht, unseren Beruf auszuüben, wie andere auch!“, so Fiedler.

Derzeit sind Großveranstaltungen bis mindestens Jahresende verboten. 500 Gäste gelten als Obergrenze, bei Messen dürfen es mehr sein – wenn es pro Besucher sieben Quadratmeter Platz gibt.

„Aber wir wissen nicht, wie lange diese Verordnung gilt. Wir müssen jetzt schon den Maimarkt vorbereiten, aber was da gilt, müssen wir uns aus den Fingern saugen“, machte Jan Goschmann, Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft, deutlich. „Es fehlt der langfristige rechtliche Rahmen“, beklagte er, was jetzt schon den Weihnachtsmarkt betreffe: „Wir könnten den einzäunen, Leute zählen“, so Goschmann. „Wir hoffen noch“, eine Entscheidung, ob und wie er stattfinde, falle aber vermutlich erst in zwei Wochen.

Allein die Maimarkt-Absage habe seine Firma „hart getroffen, denn er war schon zu 80 Prozent aufgebaut“. Die Umsätze an den elf Maimarkt-Tagen garantierten das Jahr über 3000 Arbeitsplätze. Den Umsatzverlust seines Familienunternehmens wollte er nicht genau beziffern, mit den Dienstleistungsfirmen liege er bei „weit über 200 Millionen Euro“. Auf dem gesamten Gelände und in der Maimarkthalle seien 60 bis 70 Messen und Events ausgefallen.

Die SAP Arena beklagte, ohne ihn zu beziffern, einen Umsatzrückgang von 95 Prozent von April bis August, weil rund 35 Großveranstaltungen mit 300 000 Besuchern ausgefallen sind. Alle knapp 50 Angestellten sind in Kurzarbeit. Neue Lehrstellen werden nicht mehr angeboten, die 500 freien Mitarbeiter im Arena-Umfeld – von Reinigung über Sicherheit bis Gastronomie – stehen alle ohne Arbeit und Einnahmen da, so Jens Reithmann, operative Geschäftsleitung der SAP Arena.

Kardiologenkongress findet statt

Für 500 Besucher rentiere es sich indes nicht, die Halle zu öffnen. Er hat daher bei der Stadt vergangene Woche beantragt, mehr Gäste in der weitläufigen Arena mit ihren drei Ebenen zuzulassen – will die genaue Zahl aber nicht nennen. Nötig sei eine „kommunale Öffnungsklausel und kein pauschales Veranstaltungsverbot, das einem Berufsverbot gleichkommt“, so Reithmann.

Fiedler nennt indes Zahlen. „3500 Leute gleichzeitig, 2500 dann, wenn im Foyer eine Ausstellung aufgebaut ist“ – das hält er im Rosengarten für möglich. In der Hoffnung, dass dies erlaubt wird, plant er derzeit für April 2020 den großen Kardiologenkongress, der sonst 8000 Teilnehmer zählt. „Das wird durch digitale Angebote ergänzt“, so Fiedler. Im Oktober finde auch der Schmerzkongress statt – mit 500 Ärzten vor Ort, weitere Teilnehmer online zugeschaltet. Mehrere Klassikkonzerte gebe es im Herbst ebenso, indem pro Abend doppelt gespielt werde. Abstands- und Hygieneregeln ließen sich im Haus „besser als im deutschen Schulwesen“ umsetzen: „Wir wollen endlich die Chance haben, unsere Konzepte umzusetzen“, so Fiedler.

Fördergelder reichen nicht

Die von der Regierung bewilligten Fördergelder reichen nach seinen Angaben „bei weitem nicht aus“, um die Umsatzverluste auszugleichen. „Von der einen Milliarde des Bundes für Kultur bekommen wir 9000 Euro, das verbraten wir in einer Woche“, so Capitol-Chef Thorsten Riehle. Die Branche brauche „deutlich mehr Geld, um alle Einrichtungen zu erhalten“. Noch wichtiger als Zuschüsse sei „ein verantwortungsvoller Umgang mit der Situation“, forderte Riehle: „Das kann nicht heißen, dass wir in alle Ewigkeit Abstand halten“, sondern man müsse neue Konzepte finden und den Häusern gestatten, nach den Hygieneregeln dann mehr Gäste zuzulassen. Er rechnet erst 2022 wieder damit, dass es ausverkaufte Häuser geben dürfe – aber wenn man die Zeit bis dahin nicht gut überbrücke, werde kaum ein Haus überleben. „Dann gibt es nur noch das Nationaltheater“, fürchtet Jazzmusiker Thomas Siffling.

