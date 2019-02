Zwei Wochen haben fünf kaufmännische Berufsanwärter aus dem britischen Plymouth in der Quadratestadt verbracht, mit der MVV als Austauschpartner. Ihre begeisterte Bilanz: „Die Zeit in Mannheim war eine gigantische Erfahrung.“

Aus diesen Worten spricht eine Euphorie, die in 14 gemeinsamen Tagen Stück für Stück gewachsen ist. Die MVV beteiligt sich seit der Eröffnung der ersten britischen Müllverbrennungsanlage am EU-geförderten „Erasmus+“-Projekt. Man will jungen Berufsanwärtern international die Chance geben, als Mensch zu wachsen. Beruflich, aber auch privat. „Das ist ein Projekt, in das wir viel Zeit investieren, aber genau wissen, warum. Denn es ist eine Freude zu beobachten, wie wir junge Menschen wirklich weiterbringen können“, betont MVV-Ausbildungsleiter Hans Joachim Mayer.

Beeindruckt von Sauberkeit

Die fünf beruflichen Gäste arbeiteten während ihres Austauschs keineswegs für die Schublade, sondern verwirklichten ein eigenes Projekt, das der Mannheimer Energieversorger künftig nutzen wird. Ausgiebig erkundeten die britischen Azubis das Müllheizkraftwerk auf der Friesenheimer Insel, fragten nach technischen und baulichen Besonderheiten – und erstellten eine eigene interne Homepage, die die Funktion des Kraftwerks über QR-Codes in all ihren Teilbereichen aufschlüsselt.

„Durch die Kenntnisse aus unserem College konnten wir uns direkt an die Arbeit machen und uns in der Zeit hier auch wirklich einbringen“, freut sich Owen Murray. Dabei seien sie in ihren persönlichen Aufgaben sehr frei gewesen. Anders als sonst, kannten sich die fünf Austausch-Mitarbeiter vor ihrer Reise nach Mannheim auch selbst nicht. „Du weißt, dass du als Team funktionieren musst und jeder in der gleichen Position ist. Das schweißt zusammen und hat selbst in dieser kurzen Zeit fast schon eine Familie aus uns gemacht“, schwärmt Jade Stark.

Werte, die auch in der Zusammenarbeit mit den MVV-Mitarbeitern offenbar reibungslos funktionierten. „Auch, wenn wir uns hier zuerst einfinden mussten: Wir wurden mit offenen Armen empfangen. Es war immer jemand da, der dich fragte, ob alles klappt, und auch zur Hilfe kam, wenn du Unterstützung brauchtest. Das war einfach großartig“, hebt Begleitungslehrerin Hannah Reek hervor. Sie denkt dabei vor allem an die menschliche Komponente: „Die gemeinsamen Mittagspausen, in denen man sich richtig Zeit für ein persönliches Gespräch nimmt, haben wir ebenso genossen wie die Freizeit und die Stadt.“

Den Auszubildenden ging es ähnlich wie ihrer Lehrerin. Tobias Harris-Layne etwa zeigt sich nicht nur von der „unglaublich effizienten Nahverkehrsanbindung“ und der „beneidenswerten Sauberkeit“ der Stadt begeistert, auch „das akkurate und so intelligente System der Quadrate“ hinterließ bei ihm nachhaltigen Eindruck. Für Matthew Boyce dagegen war das Mannheimer Schloss das absolute Highlight von zwei spannungsreichen Wochen: „Wie man ein so schönes Haus derart wohlbehalten präsentieren kann, um Menschen zu zeigen, wie hier früher gelebt wurde, ist wirklich wunderbar.“

Der Brexit spielt für die jungen Austausch-Azubis übrigens im doppelten Sinne keine Rolle. Zum einen, weil das Mannheimer Projekt mit der MVV bis mindestens 2020 gesichert ist – zum anderen, weil Hans Joachim Mayer entschlossen bekräftigt: „Die Jugend Europas schaut immer nach vorne.“

Dass diese Zuversicht auch bei all jenen bleibt, die nun wieder nach Großbritannien zurückkehren, bestätigt nicht zuletzt der junge Kane Reed mit klaren Worten: „Wir fahren definitiv mehr deutsch, mit Tonnen an Wissen, gewachsenem Selbstvertrauen und Erinnerungen nach Hause, die wir nie vergessen werden.“

