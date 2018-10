Eine Kerze für Opfer der Zwangsarbeit

Er zählt zu den Jüngsten: Andrzej Branecki, 14 Jahre alt, im Herbst 1944 von Warschau nach Mannheim verschleppt. Andrzej ist einer von 1060 Zwangsarbeitern, die in der Außenstelle des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof, in Sandhofen, eingepfercht wird. Der bei Daimler-Benz schuften muss. Der Hunger leidet. Der der Willkür der Nazis ausgeliefert ist. Der beim Marsch zur Fabrik zusammengeschlagen wird. Der mit ansehen muss, wie ein Freund erschossen wird.

Die zwölf Jugendlichen aus dem polnischen Opole (Oppeln), die bis gestern eine knappe Woche lang Gäste der Justus-von-Liebig-Schule (JvL) in der Neckarstadt waren, sind kaum älter als Andrzej damals. Sie besuchen die Partnerschule der JvL, die Zespól Szkól Zawodowych Nr. 4, und sind hier gemeinsam mit gut 30 Mannheimer Schülern fünf Tage lang auf „Spurensuche vor unserer Haustür“ gegangen – so das Motto des Aufenthalts.

Michael Klosa kennt Mannheim schon von seinem Besuch im vergangenen Jahr. Der 17-Jährige, der in Opole eine Ausbildung zum Koch macht, hat die Stadt durch die „Spurensuche“ dennoch von einer ganz anderen Seite kennengelernt. „Sehr viel war neu für mich“, berichtet er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Gemeinsam beschäftigte sich die Gruppe unter anderem anhand von Stolpersteinen mit den Schicksalen der Menschen, die unter den Nationalsozialisten litten oder gar ermordet wurden. Die Schüler besuchten daneben die Gedenktafel für Euthanasie-Opfer in Q 1/S 1, das Mahnmal für die jüdischen NS-Opfer in P 2 und das EvoBus-Werk auf dem Waldhof – die Stätte, an der die Zwangsarbeiter vor 74 Jahren schuften mussten.

27 Besuche und Gegenbesuche

Bereits 27 Mal reisten in den vergangenen Jahren Schüler aus Polen nach Deutschland oder umgekehrt. Immer standen berufsbezogene Projekte auf dem Programm, berichtet Koordinatorin und JvL-Lehrerin Monika Hartlieb. So ging es um regionale Spezialitäten der polnischen und deutschen Küche oder um Weihnachts-Backtraditionen. Ein historisches Thema steht jetzt erstmals auf der Tagesordnung.

„Wir kennen die Kollegen und die Schulleiterin dort mittlerweile sehr gut“, erzählt Monika Hartlieb, die selbst aus Schlesien stammt und perfekt polnisch spricht. Diese Vertrauensbasis sei notwendig, um sensible Themen der deutsch-polnischen Geschichte anzugehen. Nicht zuletzt die politische Situation in Polen mit der Herrschaft der PiS-Partei und das Erstarken rechter Gruppierungen in Deutschland „brachte uns zum Nachdenken“ – und zu dem festen Vorsatz, aus der „Geschichte für die gemeinsame Zukunft zu lernen“.

Beim Besuch der KZ-Gedenkstätte in Sandhofen lernten die Schüler unter anderem das Schicksal des eingangs erwähnten Andrzej Branecki kennen. Sie erarbeiteten Präsentationen und Plakate, die sie gestern bei einer großen Abschlussveranstaltung in der JvL vorstellten. Die jungen Polen hatten sich im Vorfeld mit dem Warschauer Aufstand (August bis Oktober 1944) beschäftigt. Sie stellten die Eckdaten vor und berichteten von der völligen Vernichtung der polnischen Hauptstadt und der Ermordung Tausender Menschen durch die Nazis.

Gerade dieses historische Kapitel sei hier weitgehend unbekannt und werde oft mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto im April 1943 gleichgesetzt, sagte Marchivum-Leiter Ulrich Nieß. Er freut sich über das historische Projekt der Schüler, denn: „Nachbarn sollten einander kennen“ – gerade in einer Zeit, in der „Menschen in einen Topf geworfen und die Menschwürde in Frage gestellt“ werde. Das Kennenlernen ist auch für Monika Hartlieb ein zentrales Anliegen des Austauschs, nur so ließen sich Vorurteile abbauen.

Vorurteile, die die Jugendlichen untereinander ohnehin abgelegt haben – so wie Michael Klosa. Seit seinem Besuch im vergangenen Jahr ist er über die sozialen Medien in ständigem Kontakt mit gleichaltrigen Deutschen. Jetzt hat er sie wieder getroffen „und ein paar Schüler neu kennengelernt“. Bereits zum achten Mal ist Amadeusz Lipczak in Mannheim. „In Geschichte kenne ich mich nicht so gut aus“, erzählt der Deutsch- und Englischlehrer. Er hat viel Neues erfahren, „es war sehr interessant“.

Polen und Deutsche singen gemeinsam „Hevenu shalom“ und „We shall overcome“, Schüler entzünden eine Kerze für die Opfer der Zwangsarbeit, alles ist sehr harmonisch. „Im Moment geht es uns gut, wir leben in Frieden“, sagt Jvl-Direktorin Marianne Sienknecht. Damit dies so bleibe, „müssen wir diese Freundschaft und dieses Miteinander weitertragen“.

