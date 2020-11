Eine neue rollende Werkzeugkiste

Sie wurden unter einem Vorwand alarmiert – und erlebten dann eine Überraschung: Ein Trupp der Bergungsgruppe Technischen Hilfswerkes (THW) war in der Unterkunft im Rettungszentrum Friedrichsfeld, als dort ein neuer Gerätekraftwagen anrollte. Seit 2016 hatten die Helfer darauf warten müssen.

„Ein sehr positives, lang erwartetes Ereignis für den Ortsverband“, so Helfer Richard Mück. Gerade in Zeiten der Pandemie sei dies „ein schönes Zeichen“, über das sich alle Helfer sehr freuen. Doch die Pandemie bestimmte auch die Fahrzeugübergabe: Am Morgen waren Matthias Kerkmann, Michael Lansche und die THW-Ortsbeauftragte Nicole Dudziak zur Herstellerfirma Freytag Karosseriebau in Elze gefahren. 15 Fahrzeuge wurden dort an verschiedene THW-Ortsverbände übergeben, „heiß getaktet im Zehn-Minuten-Rhythmus im fliegenden Wechsel“, wie Nicole Dudziak erzählt. Per Handbuch konnten die Abholer autodidaktisch alles über das Fahrzeug erfahren. Dadurch habe man die Hygiene- und Abstandsregeln gut einhalten können.

Stückpreis knapp 250 000 Euro

Darauf achtete das THW dann auch in Mannheim bei der Ankunft des Fahrzeugs – Zugführer Benjamin Wenker hatte bewusst nur wenige Helfer der Bergungsgruppe nach Friedrichsfeld beordert, obwohl sicher alle gerne dabei gewesen wären. Schließlich ist der neue Gerätekraftwagen – 16 Tonnen schwer und eine Art rollende Werkzeugkiste mit sechs Gerätefächern, einer Heckklappe, Dachaufbau mit Staufach sowie einer mobilen Werkbank mit Sortierfächern, Stromerzeuger sowie Seilwinde – das Haupt-Arbeitsmittel der Einsatzorganisation des Bundes. Der Stückpreis liegt bei knapp 250 000 Euro – ohne Beladung.

Großer Frauenanteil

Dabei handele es sich bei dem neuen „Heros Mannheim 22/51“, so der Funkrufname, um einen „Quantensprung“, so Dudziak. Der Vorgänger sei über 28 Jahre alt und seit Ende 2019 nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Seither behalf sich das THW im Einsatz damit, per Lkw auszurücken und dort die Materialien provisorisch in Gitterboxen zu verstauen.

Die über 70 Jahre alte Katastrophenschutzorganisation des Bundes hat in Mannheim „nach wie vor Zulauf“, so Dudziak, und keine Nachwuchsprobleme. Auch die im September gestartete bundesweite Werbekampagne „Deine Zeit ist jetzt“ mit dem Ziel, neue Helfer für ein ehrenamtliches Engagement im Zivil- und Bevölkerungsschutz zu gewinnen, „trägt Früchte“, so die Ortsbeauftragte. In dem bundesweit gezeigten Video zu „70 Jahre THW“ sind einmal ein einzelner Mannheimer Helfer und einmal drei Mitglieder der THW-Jugend zu sehen. Bei der jüngsten Prüfung für Neuhelfer sei Mannheim mit vier jungen Männern und vier jungen Frauen an den Start gegangen, „der Frauenanteil ist wieder sehr groß“, hebt Dudziak hervor. Trotz aller Einschränkungen des Übungsbetriebs durch die Pandemie, der Vermittlung von Theorie in Videokonferenzen und der Pflicht, nur mit Maske auszubilden, sei man weiter attraktiv für junge Leute.

