Eine Plattform für Erfolgsgeschichten

Es ist gerade mal 50 Jahre her: Im Oktober 1968 wurde erstmals im Binnenland einer dieser riesigen SeeContainer verladen – im Containerterminal im Mannheimer Hafen. Jetzt stehen zwölf der 2,3 Tonnen schweren Blechkisten auf dem Alten Meßplatz. Sie bieten bis 5. Dezember der gestern eröffneten Ausstellung „Galerie der Innovationen“ des Stadtmarketings eine Heimat, stehen aber auch selbst symbolisch für eine wichtige Neuentwicklung aus der Quadratestadt.

„Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, ganz toll gemacht, mein Kompliment“, freute sich Andreas Roer. Der Managing Director von Contargo Rhein-Neckar hat die über sechs Meter langen Stahlbehälter für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. „Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass da so eine Atmosphäre entsteht“, wunderte er sich selbst. Sein Unternehmen steht auch für eine der großen Mannheimer Entwicklungen – 1968 umfasste das erste Containerterminal in einem Binnenhafen 7000 Quadratmeter, heute sind es 105 000 Quadratmeter, also eine exakt 15 Mal so große Fläche.

Die Container auf dem Alten Meßlatz tragen teilweise viel Rost, zumindest viele Schrammen und Spuren von Reisen auf den Weltmeeren und Flüssen. Nun stehen sie mitten in der Neckarstadt. Wenn man sie betritt, folgt der Kontrast: viele fröhliche, bunte Farbfotos, beeindruckende, kontrastreiche Aufnahmen, spannende Lichteffekte.

Künstlerisch experimentieren

„Es war toll, dass wir mal gemeinsam Ideen entwickeln, künstlerisch experimentieren durften“, so Anna Logue gestern bei der Eröffnung. Sie ist eine der zehn Mannheimer Fotografen und Fotokünstler, die für die Ausstellung zehn Innovationen ganz individuell in Szene setzten. Auf Texttafeln folgen ergänzend Informationen über die jeweiligen Innovationen und Firmen sowie deren Bedeutung für Gesellschaft, Wirtschaft und Technik. Zudem wird der jeweilige Fotograf porträtiert.

„Es ist der Versuch, mal etwas anders zu machen, Kreativität und Erfindergeist in einer Freiluftausstellung miteinander zu verknüpfen“, so so Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing. Man gebe damit „der Erfinderstadt Mannheim ein Gesicht, biete den Erfolgsgeschichten und Erfindungen eine Plattform im öffentlichen Raum, im belebten Herzen der Neckarstadt“, sagte Strahonja. Dabei reiche das Spektrum bewusst von Startups über in Mannheim beheimatete internationale Großunternehmen wie Essity, Siemens und Roche bis hin zu städtischen Akteuren wie dem Nationaltheater.

„Es ist auch wichtig, neben technischen Entwicklungen ebenso sozialen und gesellschaftlichen Innovationen einen Raum zu geben“, betonte Oberbürgermeister Peter Kurz bei der Eröffnung. So wird der in Mannheim mit der „Räuber“-Uraufführung beginnende Erfolg Friedrich Schillers ebenso aufgegriffen wie die weltweit bei Museen gefragte Erfahrung der Wissenschaftler des Curt-Engelhorn-Zentrums oder das – erst geplante – neue, ungewöhnliche Mobilitätskonzept auf dem Neubaugebiet Franklin.

„Aber nur in einem solchen gesellschaftlichen Klima gedeihen auch technologisch-unternehmerische Innovationen“, so der Oberbürgermeister, „das lässt sich nicht voneinander trennen.“ Und so wie die Erinnerung an traditionsreiche Erfindungen aus Mannheim wie Auto, Traktor oder Fahrrad „immer wieder gepflegt werden muss“, sei doch der Blick in die Zukunft wichtig: „Diese Ausstellung zeigt auch, welche aktuelle Dynamik in dieser Stadt steckt und dass wir nicht nur ein entscheidender Innovationsstandort waren, sondern weiter sind“, so Kurz.

Die „Galerie der Innovationen“ knüpft an die „Allee der Innovationen“ vor zwei Jahren an, als 18 Unternehmen und Institutionen auf großen Würfeln entlang der Augustaanlage historische und aktuelle Ideen vorstellten. An einem der Container sollen Bürger notieren, was in Mannheim einmal erfunden werden sollte. Das Stadtmarketing will das Thema langfristig verfolgen. In zwei Jahren soll ein „Festival der Innovationen“ folgen, kündigte Karmen Strahonja an: „Und 2023, bei der Bundesgartenschau, machen wir dann einen Big Bang, um die ganze Kraft dieser Stadt zu zeigen.“

