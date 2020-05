„Eine positive Haltung“

Wenn man durch Mannheim läuft, fallen einem zwei Arten von Menschen auf: Personen, die sich an die aktuellen Regeln halten, und andere, die genau das nicht tun. Herr Kurz, wollen Sie Letztere mit der Kampagne abholen?

Peter Kurz: Selbstverständlich wollen wir alle erreichen. Wir wollen aber auch diejenigen weiter motivieren, die sich zurecht achtsam zeigen. Wir haben dabei eine klare Botschaft in der Kampagne, nämlich: Wir wollen vieles von dem wieder tun können, was uns wichtig ist. Und das hat einen gewissen Preis. Und der besteht darin, diese Dinge mit Achtsamkeit zu tun und auf wenige wesentliche Regeln weiter zu achten. Möglicherweise können wir dazu Menschen auch neu gewinnen, aber vor allem wollen wir auch diejenigen weiter motivieren, die sich an diese Kernregeln halten.

Sprechen wir über die Idee der Kampagne: Wie ist sie entstanden? Haben dabei auch die Vorfälle am Plankenkopf eine Rolle gespielt?

Kurz: Nein. Wir haben gemerkt, dass zu viele Detailregeln auch die Gefahr haben, dass der Blick verstellt wird auf das, was wirklich entscheidend ist zur Beherrschung der Pandemie. So war auch die Überlegung, dass Regeln nur dann eine Chance haben, dauerhaft akzeptiert zu werden, wenn sie plausibel, verständlich und nicht zu kompliziert sind. Also durchaus eine selbstkritische Betrachtung zu der Frage „Wie viele Informationen gehen da eigentlich jeden Tag raus – und lenkt das nicht auch ab von dem, was zentral wichtig ist?“

Zum zentralen Wort der Kampagne: „Achtsamkeit“. Warum dieses und nicht etwa „Achtung“ oder Ähnliches?

Kurz: Es bringt zum Ausdruck, dass es um eine Haltung geht. „Achtung“ geht in Richtung individuelle Gefahr und Angst. Darum geht es hier weniger, sondern vor allem darum – und dass wir uns insgesamt als Gesellschaft, unser Gesundheitssystem und andere schützen. Das ist der Schwerpunkt. Die individuelle Gefahr ist derzeit für die allermeisten nicht sehr hoch. Insofern wäre „Achtung“ der falsche Begriff. Achtsamkeit ist eine positive Haltung. Es bedeutet, nicht unbedacht zu sein und das Virus und die Situation völlig zu vergessen. Das Wort umschreibt eine Grundhaltung – in etwa so: „Ich muss noch dieses Thema bedenken, aber zugleich habe ich die Chance, das Leben wieder zu normalisieren.“ see

