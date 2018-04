Eine „Riesensache“ und „Ehre“

Die französischen Musiker spielen unter anderem werke von Beethoven, Dukas und Bizet. Dirigent ist François Boulanger. © Garde Républicaine

Erst der Dom in Speyer, dann der Rosengarten in Mannheim: Das Sinfonieorchester der Französischen Garde Républicaine tritt im Mai zweimal in der Region auf – nach Angaben der Veranstalter zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. „Das Orchester hat Kultstatus in Frankreich – das ist eine Riesensache für hier!“, schwärmt der französische Honorarkonsul Folker Zöller.

Das Konzert in Speyer

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3101 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018