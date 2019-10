„Eine Simulation kann wichtige Hinweise geben“

Der Vorstoß der CDU zur Erweiterung der Fußgängerzone sorgt für Diskussionen. Wir haben Fragen und Antworten zum Thema zusammengestellt.

Was will die CDU mit ihrer Initiative „Neue Innenstadt“ genau?

Der Vorschlag umfasst zum einen die Erweiterung der bestehenden Fußgängerzone (in nebenstehender Grafik rot dargestellt) um die (grün dargestellten) Bereiche der Kunststraße und Fressgasse sowie der dazugehörigen Nebenstraßen. Dabei soll aber sichergestellt werden, dass alle Innenstadt-Parkhäuser wie bisher für Besucher zugänglich sind. Damit wollen die Christdemokraten den Einzelhandel im Wettbewerb mit Online-Versanddiensten stärken und mehr Menschen in die aufgewertete Innenstadt locken.

Wie viele Menschen wohnen in der von der CDU vorgeschlagenen neuen Fußgängerzone in der Innenstadt?

Nach Auskunft der Stadt waren in diesem Bereich zum 31. Dezember 2018 insgesamt 1157 Personen mit Hauptwohnsitz und 33 Personen mit Nebenwohnsitz gemeldet.

Wie reagieren Anwohner und Geschäftsinhaber in den betroffenen Straßen?

Die Diskussion mit Anwohnern und betroffenen Einzelhändlern beginnt gerade erst. Am Donnerstagabend haben Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel und Gemeinderats-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz bei einer gut besuchten Veranstaltung im Café Sammo mit Bürgern diskutiert (Bericht folgt).

Warum reagieren die Handelsverbände zurückhaltend auf die Vorschläge der CDU?

Das Einkaufsangebot der Innenstadt benötigt das Umland mit bis zu zwei Millionen Einwohnern. Wird es für diese Kunden schwieriger, in die Stadt zu kommen, wandern sie schnell in benachbarte Städte bis nach Frankfurt und Karlsruhe ab. Veränderungen in der Vergangenheit, so die Umwidmung der dritten Fahrspur in der Bismarckstraße für den Radverkehr oder die Verengung der Stadtzufahrt in L5/L7 („Widder-Enge“), werden deswegen skeptisch verfolgt. Um den Durchgangsverkehr effektiv aus dem Zentrum zu verdrängen, müsse eine Umgehungsmöglichkeit mit Rheinquerung bei Altrip geschaffen werden.

Wie reagieren die Fraktionen im Gemeinderat auf die Forderung des Handels nach einer Verkehrssimulation?

Für Holger Schmid (ML) ist eine solche Simulation eine Selbstverständlichkeit: „Das muss gemacht werden!“ Die FDP unterstütze diese Forderung, sagt Birgit Reinemund. „Sie ist sehr berechtigt und vernünftig, zumal beim Umbau des Kaiserrings dieser Bereich wohl noch eingeengt wird.“ Auch der Kurpfalzkreisel sei in Stoßzeiten bereits jetzt gut ausgelastet. Matthias Sandel, Leiter der Geschäftsstelle der CDU-Fraktion, stimmt zu: „Eine Simulation sollte man auf jeden Fall machen.“ Ralf Eisenhauer (SPD) sieht in einer Simulation das richtige Instrument: „Sie kann wichtige Hinweise geben.“ Dass nun auch der Handel eine Ausweitung der Fußgängerzone unterstütze, bestätige alle, die dies „wie wir bereits seit Jahren vorschlagen“.

„Eine Simulation kann man sich schenken“, sagt Thomas Trüper (Die Linke). Der große Schwachpunkt des CDU-Vorstoßes („ein PR-Gag“) sei, dass er isoliert die City und ihre Parkhäuser betrachte, alles andere aber aufrechterhalten möchte – vor allem die hohe Frequenz des motorisierten Individualverkehrs in der City und ihrem Umfeld. Es müssten Angebote gemacht werden, die die Nutzung des PKW für Menschen aus dem Umland „auf der letzten Meile“ als die schlechtere Variante erkennbar machen. „Begrüßenswert ist, dass der Handel inzwischen begriffen zu haben scheint, dass die Aufenthaltsqualität in Kunststraße, Planken und Fressgass für den weiteren Erfolg des Handels wichtig ist“, sagte Trüper. „Wir wollen die Verkehrsströme nicht auf den Ring umlagern, sondern mehr in die Alternativen zum Auto investieren“, sagt Melis Sekmen (Grüne) – das sei der Ausbau des ÖPNV-Netzes, des Radverkehrs und der Sharingsysteme. Die AfD ist laut Bernd Siegholt gegen jedwede Änderung der derzeitigen Verkehrsführung vor Ablauf 2023. „Wir wollen nicht, dass durch brachiale Fehlplanungen auch unsere Stadt einen Niedergang erlebt, wie seinerzeit Ludwigshafen.“

Was sagt die Stadt zur Forderung des Einzelhandels?

Nach Angaben der Stadt beabsichtige sie eine gutachterliche Untersuchung. Bezüglich des CDU-Vorstoßes gibt sie sich zurückhaltend und sagt lediglich, dass der Antrag in der vergangenen Woche in die Sitzung des Hauptausschusses am 15. Oktober verwiesen wurde. Die Diskussionen der Parteien zur Thematik „Innenstadt“ seien damit eröffnet.

