Eine Straße für Helmut Kohl

Längst vom Tisch ist die Idee, die Kurpfalzbrücke oder die Jungbuschbrücke nach der Mannheimer Sängerin Joy Fleming zu benennen.

Die Idee war nach dem überraschenden Tod der mit dem Bloomaulorden geehrten Künstlerin am 27. September 2017 in einem Facebook-Eintrag eines Fans aufgekommen und in einer Online-Umfrage dieser Zeitung von vielen Nutzern befürwortet worden – in Anlehnung an ihren „Neckarbrückenblues.

Die Stadtverwaltung hat diese Idee aber nie ernsthaft verfolgt. Auch aus dem Gemeinderat kam dafür keine Unterstützung, weshalb das Thema schnell vom Tisch war.

Nach wie vor gibt es aber den Plan, mit einer Straße an die populäre Rock- und Bluessängerin zu erinnern. Vorgesehen ist ein Joy-Fleming-Ring auf dem Gelände der früheren Sullivan Barracks in Käfertal, weil die musikalische Karriere von Joy Fleming in Ami-Clubs begann. pwr