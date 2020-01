Eine Stütze des Vereins

Er hat sogar schon Urlaub verschoben, um mitzuarbeiten: Wolfgang Forelle ist einer der treuesten Helfer des Blumepeterfests, das der Feuerio seit mehr als 50 Jahren zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausrichtet. Heute feiert er seinen 75. Geburtstag. Beim ersten Blumepeterfest 1967 hat er als Mitglied der Feuerio-Garde Luftballons aufgeblasen. Seit 2018 zählt er zum Tombola-Team, sitzt drei Wochen vor dem Fest jeden Tag in der Feuerio-Geschäftsstelle und macht obendrein Fahrdienste – ehrenamtlich.

Im Sudetenland geboren, gelang ihm im politisch bewegten Juni 1953 über Berlin die Flucht in den Westen. In Mannheim fand er eine neue Heimat, machte eine Banklehre, arbeitete zuletzt bis zur Pensionierung als Finanzchef beim Autohaus Keller. Zur Fasnacht kam er als Gardist beim Feuerio. 1968/69 wurde er Fahrer des Prinzen Rainer von Schilling, lernte dabei die Begleiterin der Prinzessin, das Grokageli-Gardemädchen Christiane, nicht nur kennen, sondern lieben. Sie wurde seine Frau, später Vizepräsidentin der Karnevalskommission und er ihr unermüdlicher Helfer. Beim Feuerio wechselte er in den Elferrat und wurde zur wichtigen Stütze des Vereins. Er war lange Finanzminister, ist heute Ehren-Finanzminister – geschätzt und geachtet als stiller, aber enorm engagierter Helfer hinter den Kulissen, stets sehr korrekt, ausgleichend und bescheiden. pwr (Bild: Fournes)

