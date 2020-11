Eine Stunde mehr am Tag entlastet Eltern

89 zusätzliche Angestellte unterstützen seit wenigen Tagen das Fachpersonal in den städtischen Kindertagesstätten. Das wirkt sich positiv auf die Öffnungszeiten aus. In der Mehrzahl der 53 Kitas werde seit November das „vollumfängliche Betreuungsangebot wie vor der Corona-Pandemie realisiert“, teilt Beate Klehr-Merkl mit. Einschränkungen bei den Randzeiten gebe es „in einigen wenigen Einrichtungen“, so die Sprecherin des Bildungsdezernats auf Anfrage des „MM“.

Seit Juli Corona-Fälle in 21 Kitas

Das ist vor allem dort der Fall, wo Coronafälle auftreten und zum Beispiel Erzieher in Quarantäne gehen müssen, derzeit sei das in sechs Einrichtungen der Fall (Stand 6. November). Einzelfälle von positiv getesteten Personen habe es seit dem „Wiederhochfahren“ des Kita-Regelbetriebs Anfang Juli in 21 Kindertageseinrichtungen der Stadt oder von freien Trägern gegeben. Insgesamt verfügt Mannheim über etwas mehr als 180 Kindertagesstätten.

Corona-bedingt hatten ab 17. März alle Kitas schließen müssen. Es gab allerdings einen Notbetrieb für „systemrelevante“ Gruppen, beispielsweise bei in Krankenhäusern oder Rettungsdiensten beschäftigten Personen. Am 1. Juli startete wieder der „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Der besagt nicht nur, dass die Gruppen unter sich bleiben müssen. Sondern der dadurch bedingte personelle Mehraufwand führte bei den städtischen Einrichtungen auch zu einem leicht reduzierten Betreuungsumfang.

Seitdem habe es zwar in allen 53 städtischen Kitas ein „Betreuungsangebot an fünf Tagen in der Woche“ gegeben, so die Stadt. Aber es wurde gegenüber dem Normalbetrieb in den Randzeiten um eine Stunde täglich eingeschränkt. Die Ganztagsangebote habe man aber grundsätzlich aufrechterhalten können, auch wenn „situativ zusätzlich reduziert“ werden musste, bilanziert die Stadtverwaltung.

Jetzt gelten also in der Regel wieder die Zeiten von 7.30 bis 17 Uhr – was von Eltern positiv aufgenommen wird. „Echt toll, dass das geklappt hat und wir wieder normale Öffnungszeiten haben“, sagte zum Beispiel Rosemarie Ehrler vom Eltern-Kind-Zentrum Luzenberg vor wenigen Tagen bei der virtuellen Vollversammlung des Stadtelternbeirats (STEB), der Interessenvertretung für städtische Betreuungseinrichtungen.

In den 47 Kitas der evangelischen Kirche, so Sprecherin Kirsten de Vos, habe man ab Juli die Öffnungszeiten nicht einheitlich reduziert, „sondern je nach Lage vor Ort. Wir versuchen, so lange wie möglich die jeweilige Öffnungszeit zu ermöglichen“, betont sie. Derzeit gebe es acht Kitas, „die bis Weihnachten in reduzierter Öffnungszeit arbeiten“. Die corona-bedingten Anforderungen sorgten wegen der festen Gruppenzuordnung für hohen Personalbedarf.

Normal laufe es in 32 von 40 katholischen Kitas, teilt Sprecherin Cordula Schuhmann mit. In den acht übrigen Einrichtungen seien die Öffnungszeiten „auf 40 beziehungsweise 42 Stunden reduziert“. Für das laufende Kindergartenjahr hätten die katholischen Kirchengemeinden zur Personalverstärkung 18 FSJ-Stellen (Freiwilliges Soziales Jahr) eingerichtet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.11.2020