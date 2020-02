Eine Stunde Zeit zum Leben retten

Blut ist ein lebenswichtiges Organ, das nicht künstlich hergestellt werden kann. Für viele Patienten sind Blutspenden überlebenswichtig und ohne Alternative. Täglich werden nahezu 15 000 Blutspenden zur Versorgung der Patienten in den deutschen Kliniken benötigt auch in der „fünften Jahreszeit“. Hier bittet der DRK-Blutspendedienst um Hilfe. Am Montag, 24. Februar, kann von 14 Uhr bis 19 Uhr beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM), in K 2 10-11 Blut gespendet werden.

Geeignet ist jeder Gesunde vom 18. bis zum 73. Geburtstag. Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Jeder Blutspender erhält bei diesem Termin eine exklusive Grillzange. Bitte den Personalausweis mitbringen. red

