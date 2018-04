Eine tickende Zeitbombe – bis heute

Anzeige

Als Michael G. Mitte der 1980er Jahre in einer Glasfabrik Asbestplatten von Heißöfen passend zurecht bricht und seine Arbeitskleidung zum Waschen nach Hause nimmt, hat er von den verhängnisvollen Folgen des einstigen Universalwerkstoffes keine Ahnung. „Ich habe den Staub nicht nur eingeatmet, sondern eingesaugt“, erzählt der vorzeitig berentete 59-Jährige, dem massive Atembeschwerden zu schaffen machen. Er schloss sich der in Mannheim neu gegründeten Asbestose-Selbsthilfegruppe an.

„Gefahrstoff Asbest – die tückische Faser“ prangt auf dem Faltblatt, das Klaus Schuhmann zum Gespräch mitbringt. Der Karosseriespengler im Ruhestand engagiert sich für den Erfahrungsaustausch zwischen Menschen mit asbestbedingten Erkrankungen und deren kompetente Beratung. Ihn treibt um, dass „die Zeitbombe bis heute tickt“ – auch wenn in Deutschland seit Ende 1993 ein komplettes Verbot für die Einfuhr, Herstellung und das Einsetzen von Produkten mit aufbereiteten Silikat-Mineralen besteht. Bis dahin ist die langlebige Faser der tausend Möglichkeiten in der Bauindustrie für Fassaden, Dachabdeckungen, Wärmeisolierung genauso eingesetzt worden wie in Textilien für Brandschutzkleidung, in Kunststoffen oder Bremsbelägen für Fahrzeuge. Längst ist unbestritten, dass Jahrzehnte vergehen können, ehe die erst eingeatmeten, schließlich in Gewebe eingenisteten Minifasern späte Folgen entwickeln – bis zu bösartigen Tumoren in der Lunge, aber auch an Rippen und Bauchfell oder gar am Kehlkopf oder an Eierstöcken.

Asbest – bis 1993 in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt Asbest bedeutet „unauslöschlich“. Es ist die Sammelbezeichnung für faserförmige kristallisierte Silikat-Minerale, die bis Ende 1993 aufgrund ihrer günstigen chemischen wie physikalischen Eigenschaften in einer Vielzahl von Produkten eingesetzt wurden – insbesondere in der Bauindustrie für Platten und Dachabdeckungen. Beim Abbruch beziehungsweise Sanieren belasteter Bauten müssen genau definierte „Technische Regeln für Gefahrstoffe Asbest“ (TRGS 519) eingehalten werden. Laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin „baua“ sind in Deutschland etwa 20 bis 25 Prozent der Gebäude vor 1994 asbestbelastet. Eingeatmete Asbestfasern können zu Asbestose (im Volksmund Staublunge), aber auch Krebs führen. Nach „baua“-Erhebungen steigt seit den 1990er Jahren die Zahl asbestbedingter Berufskrankheiten. Bis zu ihrem Ausbruch können bis zu vier Jahrzehnte vergehen. Die in Mannheim gegründete Asbestose-Selbsthilfegruppe tagt einmal monatlich im Seminarraum 2 des „Gesundheitstreffpunktes“ in der Max-Joseph-Straße 1 (Neckarstadt). Die nächsten Treffen, jeweils 15 Uhr, am 9. April und 14. Mai. Initiiert hat die Gruppe Klaus Schuhmann aus Heddesheim. Kontakt telefonisch 06203 / 43 897 oder per E-Mail: asbestose.shg.bw@gmail.com wam

Mit Langzeitwirkung

Wie leichtfertig einst mit der vermeintlichen Wunderfaser umgegangen wurde, davon kündet eine frühe Hollywood-Verfilmung des Kinderbuchklassikers „Alice im Wunderland“ – man mag es kaum glauben: als Kunstschnee diente Weißasbest!