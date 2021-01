Eine Tour wie einst Bertha Benz

Man darf sich fühlen wie Bertha Benz und Platz nehmen auf dem Patent-Motorwagen Nummer 1, den ihr Mann Carl Benz 1886 erfunden hat. Nur eine kleine Variation gibt es. Statt der Eisenhebel zur Steuerung wird ein moderner Joystick eingebaut, und mit ihm startet man virtuell auf Entdeckungsfahrt durch das Mannheim um 1900. Das soll der Höhepunkt der neuen stadtgeschichtlichen Ausstellung vom Marchivum sein, für die am Montag die Bauarbeiten beginnen.

„Es wird spektakulär“, verspricht Ulrich Nieß, der Direktor vom Marchivum. Ab Montag wird es zunächst einmal laut im Ochsenpferchbunker. Laut Nieß stehen „umfangreiche bauliche Umbauarbeiten an“. Neben neuer Lüftungstechnik, die hohe Besucherzahlen ebenso wie die von Beamern und Computern abstrahlende Wärme abdecken muss, seien „erhebliche bauliche Eingriffe“ im Boden wie an den Decken des Erdgeschosses nötig, um Daten- und Lichtleitungen einzubauen. Bis Ende Mai soll das abgeschlossen sein, dann erfolge der Aufbau der rein multimedialen stadtgeschichtlichen Ausstellung.

Das Konzept haben Nieß und sein Team mit der Berliner Arbeitsgemeinschaft Tatwerk/finke.media (tatwerk.eu) sowie dem kanadischen Medienspezialisten Stacey Spiegel als Creative Director von PWL (pwlabs.com) erarbeitet. Das Ergebnis werde ein „in der deutschen Museumslandschaft einzigartige Lern- und Erlebnisort“, ist Nieß überzeugt: „Das wird eine aufregende, ganz neue Sache, die sicher überregional Beachtung findet“, hofft der Marchivum-Direktor.

Die Eröffnung ist für Oktober oder November geplant. Im Frühjahr 2022 folge im ersten Obergeschoss das NS-Dokumentationszentrum. Wenn beides fertig sei, bedeute dies „die Krönung für dieses Gebäude“, freut sich Nieß. Dabei räumt er ein, dass sich das Projekt länger hinzieht als gedacht: „Wir haben die Dimension überschätzt“, verweist er darauf, dass nicht nur die virtuellen Darstellungen zu programmieren, sondern zudem rund 100 Beamer zu installieren sind.

Die Kurfürsten sprechen

Zunächst stoßen die Besucher auf ein Stadtmodell in Form von dreidimensional wirkenden Projektionen auf dem Modell und wandelnden Bilderwelten an den Seitenwänden. Sie erzählen die Geschichte Mannheims in wenigen Minuten. „Die Inszenierung soll einführen und vor allem neugierig machen auf die eigentliche Ausstellung“, so Nieß.

Die Tour geht weiter zu den Anfängen Mannheims als Dorf, das urkundlich erstmals 766 erwähnt wird. 1606/07 entwickelte sich aus dem Dorf eine frühbarocke Idealstadt, erzählt anhand der wichtigsten Quelle des 17. Jahrhunderts: Ratsprotokollen, die aber „virtuell-lebendig aufgearbeitet“ würden, wie der Marchivum-Chef verspricht. Hierzu würden neueste Forschungen über Mannheim als Einwandererstadt anschaulich präsentiert – etwa wie viele Häuser um 1660 französische oder niederländische Besitzer hatten oder wie es kurz vor 1689 aussah, als Truppen des Sonnenkönigs Ludwig XIV. die Stadt zerstörten.

Gemälde der wichtigsten drei Kurfürsten – Johann Wilhelm (1690-1716), Karl Philipp (1716-1742) und Carl Theodor (1742-1799) – werden zum sprechen gebracht. Die Regenten rühmen sich in einer digitalen Animation ihrer Taten. „Das kommt höchst humorvoll, intelligent und spielerisch daher; tiefere Einblicke bieten ein digitaler Zeitstrahl sowie eine Touch-Station“, so Nieß..

Die wissenschaftlichen Leistungen jener Ära könnten die Besucher selbst an einem Medientisch spielerisch erkunden. Die Schattenseite dieser Epoche werde über Einzelschicksale im Zucht- und Waisenhaus vermittelt.

Das 19. Jahrhundert veranschaulichen Objekte und eine große Collection-Wall, an denen man zentrale Entwicklungen erkunden kann. Erster und Zweiter Weltkrieg, die nahezu völlige Zerstörung der Stadt – auch das ist Thema. Am Ende des Rundgangs werden Einzelpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts ihre Geschichte erzählen. Und junge Menschen stellen ihren Stadtteil vor, „gilt doch Mannheim als Stadt der selbstbewussten Vororte“, so Nieß.

