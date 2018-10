Eine „unsterbliche Leidenschaft“

Für die einen sind die Briefmarken dieser Welt nichts als Porto – für andere sind sie sammlungswürdiges Heiligtum, von schützendem Folienkunststoff in belederten Alben zum historischen Zeugnis erhoben. Wenn sich Letzere zweimal jährlich zum Großtauschtag des Mannheimer Postwertzeichen-Sammlervereins treffen, versammeln sich die Protagonisten einer sonst eher ruhigen Szene zum packenden Gespräch. Denn hier erspähen mehr als 400 passionierte Sammler die Marken, die die entscheidenden Lücken in ihrer Kollektion schließen können – und verabreden sich zum Tausch.

Schätze und Kurioses

Denn sicher wird auch in den sechs Stunden der 84. Auflage der Traditionsveranstaltung einiges gehandelt, „doch früher hatten junge Sammler oft noch nicht das Geld, sich seltene Marken teuer zu erkaufen“, wie es der Vereinsvorsitzende, Martin Mautner, erklärt. Von Eltern oder Großeltern aus Kuverts herausgeschnitten, dienten versendete Marken als mobiles Gut, das – je nach Gusto – gegen zahlreiche günstigere Exemplare getauscht, oder für besondere Raritäten aufgespart werden konnte. „Die Eine-Mark-Technik-Marke, die in den 70er Jahren zu einem Preis von fünf Mark im Handel war – das war ein heiliger Gral. Wer so etwas besaß, wurde bewundert, denn der Preis war eine Illusion“, wie Mautner einen Kult beschreibt, der den Reiz zwischen wunderschönen Motiven und Seltenheitswerten in einer Leidenschaft vereint.

Für den langjährigen Sammler weitete sich der Blick auf die saarländischen Marken und Stempel, die von erlesener Qualität waren, aber auch auf den legendären Sachsen-Dreier, der in seiner kirschroten Farbe optisch keine Berge versetzt, aber zu den international gesuchten Raritäten zählt. Auf diese Art und Weise haben sich hunderte passionierte Sammler auf ihr eigenes Gebiet spezialisiert, das auf die Intaktheit jedes Zahns ebenso achtet, wie auf die Reinheit der Marke und ihrer farbige Strahlkraft.

Das Auge passiert eine historische Münze der ehemaligen Turley Barracks, studiert zahllose Numisbriefe und Überseekarten – und bleibt dabei durchaus auch an Kuriositäten hängen. Wer sich jedenfalls noch heute fragt, woher Mannheims exzellenter Ruf zu Zeiten der Erfindung der Briefmarke im 19. Jahrhundert kam, muss nur einen Blick auf die „Correspondenz-Karte“ kaiserlicher Privatpost werfen, wie sie einst an eine Paula Süß adressiert war. In direkter Sachlichkeit ist sie nach einigen persönlichen Worten schnörkellos mit dem Städtenamen „Hier“ versehen – mehr als ein Fingerzeig für die frühe Bedeutung der Quadratestadt.

Dass diese Bedeutung zumindest philatelistisch seither kaum abgenommen hat, kann nicht nur Adolf Ruwald aus Sinsheim bestätigen. Seit mehr als sechs Jahrzehnten gehört er zu den umtriebigsten Sammlern der Region – und weiß, warum er Mannheim die Treue hält. „Hier trifft man wirklich noch Sammlerfreunde, die einem die dringend gebrauchten Doubletten anbieten können – dieser Austausch ist unersetzlich.“ Dabei könnte man rasch den Eindruck gewinnen, Ruwald besitze doch allzu reichlich des gedruckten Postwerkes. Mit fünf Jahren erhielt er seine ersten Marken als Gratis-Geschenk in der Apotheke, heute füllen stolze 42 000 Alben einen ganzen Raum mit 75 Quadratmetern in Ruwalds Zuhause bis an die Kapazitätsgrenzen aus.

Von einer Marilyn Monroe-Marke bis hin zum DDR-Polizisten, der seine Mütze verkehrt herum trägt, vereint Ruwalds Sammlung Tradition und Neuzeit gleichermaßen. „Diese Leidenschaft ist einfach unsterblich“, lässt er uns wissen – und lächelt.