Eine Vesperkirche auf drei Rädern

Michael Pfeifer hat alles dabei: Lebensmittel, Hygiene-Artikel und andere lebenswichtige Dinge – er bringt sie per Lastenrad, reicht sie oft zu seinen Kunden direkt durchs Fenster. Eine Spende hat den Mitarbeiter vom DiakoniePunkt Konkordien nun mobil gemacht, um noch mehr Menschen helfen zu können.

Die Vesperkirche in der Konkordienkirche in R 2 ist bekannt – und ergänzt wird sie schon seit Monaten durch ein warmes Mittagessen in den Räumen der „kleinen Vesperkirche“ am DiakoniePunkt Konkordien. Wegen der Corona-Pandemie war das plötzlich nicht mehr möglich. Stattdessen wurden über die Fenster des DiakoniePunkts zunächst Lebensmitteltüten, später auch warme Essen an bedürftige Menschen herausgegeben. „Wir haben schnell bemerkt, wie groß der Bedarf ist“, sagt Petra Casper, Leiterin des DiakoniePunkts Konkordien.

Die Diakonie rief daraufhin die Aktion „Kirche hilft: Brot und mehr“ ins Leben – für chronisch Kranke und andere Menschen, die auf sich gestellt sind und zuhause versorgt werden müssen. „Eine Krise ist immer auch eine Chance, sich weiter zu entwickeln“, so Michael Graf, Direktor des Diakonischen Werks Mannheim. Was zunächst als spontane Corona-Nothilfe gedacht war, entwickelte sich nun zu einem langfristigen Projekt. Die „Aktion Mensch“ bewilligte 50 000 Euro. Der Rotary Club Mannheim-Brücke spendierte ein dreirädriges Lasten E-Bike. „Eine individuelle Lösung, hier wird den Menschen direkt geholfen – das passt sehr gut zu uns“, so Ralf Waldkirch, der für soziale Projekte beim Rotary Club Mannheim-Brücke zuständig ist. „Wir finden diese Idee hervorragend“, so Rolf Neuhaus, Präsident des Clubs. Daher habe man gerne spontan das umweltfreundliche E-Bike finanziert. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.07.2020