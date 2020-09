Eine Woche Büffeln mit Spaß

In der letzten Ferienwoche hat die zweite Runde der Sommerschule in der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule (GMS) begonnen – wegen der Corona-Pandemie sind es in diesem Jahr sogar mehr Schüler, die in der Sommerschule Baden-Württemberg büffeln müssen. Organisiert wird sie von der Kepler-GMS in Kooperation mit dem Nationaltheater Mannheim (NTM) und der Popakademie.

Dabei arbeiten 16 Coaches und Lehrkräfte aus den Bereichen Musik und Theater mit insgesamt rund 40 Schülern der Klassenstufen 6 bis 9 sowohl in den Räumen der Schule als auch in der Popakademie zusammen. Die Sommerschule bietet Schülern mit Förderbedarf die Chance, ihre schulischen und sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Auftakt war am Montag auf der Spielestraße vor dem Haupteingang, musikalisch untermalt durch ein Trommel-Event unter Leitung von Jonathan Schuchardt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir es nach der langen Corona-Pause geschafft haben, in den Ferien wieder eine Sommerschule anzubieten“, sagt Ina Schuchardt-Groth, Fachbereichsleiterin Musik an der Johannes-Kepler-GMS. Neben Angeboten in Deutsch, Mathematik und Englisch finden auch praktische, kreative Workshops mit den Kooperationspartnern NTM und Popakademie statt. Schuchardt-Groth: „Die Popakademie ist für die Schule mit Musikprofil ein langjähriger Partner auf unterschiedlichen Ebenen.“ Seit vielen Jahren erhielten die Sommerschüler in der Popakademie die Gelegenheit, an Musikworkshops teilzunehmen.

Kostüme aus dem NTM

In diesem Jahr ist die Sommerschule gekoppelt mit dem Theater- und Musikprojekt „Whatsup?“. Lea Langenfelder, die künstlerische Leiterin des NTM, erklärt: „Das Förderprojekt des Ministeriums für Forschung, Wissenschaft und Kunst konnte coronabedingt nicht, wie geplant, im Laufe des Schuljahres stattfinden.“ Die Schüler setzen sich bei dem Projekt mit ihrem Umgang mit sozialen Medien wie WhatsApp oder Instagram auseinander. Dazu entwickeln sie Szenen mit Kostümen und Requisiten aus dem NTM.

Den dazu passenden Sound kreieren die Schüler in der Popakademie unter der organisatorischen Leitung von Danijela Albrecht. „Es geht um euren Spirit und eure Ideen, die Ihr einbringen sollt“, ermuntert der Künstlerische Leiter der Popakademie, Udo Dahmen, die Schüler dazu, „kreativ zu sein“. Und der Schauspiel-Intendant am NTM, Christian Holtzhauer, wünscht den Schülern „viel Spaß mit dem Projekt“. In einem speziellen Videoformat, soll das Ergebnis des Theater- und Musikprojekts „Whatsup?“ anschließend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Der Leiter der Johannes-Kepler-GMS, Thorsten Kuß, dankt allen Beteiligten für ihr Engagement sowie der Karl Schlecht Stiftung für die finanzielle Unterstützung. Die Schüler sind begeistert: „Die Sommerschule ist interessant und macht Spaß“, finden Andzhelina und Rita aus Klasse 8b. Daven aus Klasse 9c gefällt vor allem, dass sie dabei Musik machen. Sein Klassenkamerad Ray sagt: „Die Sommerschule ist sehr wichtig.“ Er habe schon im vorigen Jahr teilgenommen: „Es hat Spaß gemacht, und ich habe dabei auch sehr viel gelernt.“

Positive Resonanz

„Die Lerngruppen bestehen aus maximal acht Schülern, die im Wechsel jeweils eine Stunde pro Tag in den drei Kernfächern von Lehrkräften unterrichtet werden, um Lernrückstände der Schüler, die durch die teilweisen Schulschließungen entstanden sind, so klein wie möglich zu halten“, erklärt Schuchardt-Groth. Insbesondere für benachteiligte Kinder und Jugendliche biete es sich an, die Sommerschule zu besuchen. Die Resonanz sei sehr positiv, „das Interesse und die Nachfrage sind von allen Seiten groß“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.09.2020