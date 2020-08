Einem Smart ausgewichen

Leicht verletzt haben sich ein 30-jähriger Opelfahrer und sein 20-jähriger Beifahrer bei einem Unfall im Stadtteil Neuhermsheim. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es dazu am Montag kurz vor 10 Uhr. Nach Angaben der Beamten war eine 19-Jährige mit ihrem Smart auf der linken Fahrspur der Ludwigshafener Straße in Richtung Maimarktgelände unterwegs. An der Einmündung zur Hermsheimer Straße bremste sie in Höhe der Ampel ihr Fahrzeug vollständig ab. Der nachfolgende Opel-Fahrer wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß er gegen den dortigen Ampelmast, wodurch es zu den Verletzungen kam.

Die Smart-Fahrerin fuhr zunächst zu ihrer Arbeitsstelle und von dort zum Polizeiposten Brühl, um den Vorfall zu melden. Danach kehrte sie zur Unfallstelle zurück. Da der Opel nicht mehr fahrbereit war, wurde er abgeschleppt, den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. Da beide Beteiligte unterschiedliche Schilderungen des Unfallhergangs abgegeben haben, sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich beim Revier Mannheim-Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, zu melden. bhr/pol

Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020