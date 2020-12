Einen Teil des Erfolgs abgeben

Er sorgt für Sonnen-, Wetter- und Einbruchschutz – aber nun wollte er auch einen Schirm über der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ aufspannen. Wolfgang Weß, Geschäftsführer des Rollladen- und Sonnenschutztechnikbetriebs Weß, hat an den „MM“-Hilfsverein zu Weihnachten 3000 Euro gespendet. Zudem finanzierte er dem TC Harmonie 66 Mannheim die Verschönerung seines Beachtennisplatzes.

„Es war mir einfach ein Bedürfnis, zu helfen“, so Wolfgang Weß bei der Übergabe der Spende. Er habe mitbekommen, dass durch den Wegfall der ganzen Benefizveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie der „MM“-Aktion wichtige Einnahmen weggebrochen seien. Und auch der Tennisclub habe das Corona-Jahr gespürt, weil Bewirtungs- und Veranstaltungseinnahen fehlen.

Dagegen gehe es seinem 1965 in einer Garage in Neckarau gegründeten, seit 1996 im Morchfeld ansässigen Fachbetrieb für Sonnenschutz, Tore und Steuerungen gut. „Wir hatten dieses Jahr tollen Umsatz, denn die Leute sind oft nicht in Urlaub gefahren, sondern haben das Geld dafür ausgegeben, ihr Zuhause zu verschönern – etwa mit Markisen“, so Wolfgang Weß, der das Unternehmen mit seinem Bruder Wilfried führt. Die 25 Mitarbeiter hätten „toll mitgezogen“, daher sei man bisher „sehr gut durch die Krise gekommen, und diesen Erfolg möchten wir gerne teilen mit Menschen, denen es nicht so gut geht, und mit dem Verein, den wir schon lange unterstützen“, sagt Wolfgang Weß. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020