Einfach davongefahren

Die Polizei ermittelt in gleich zwei Fällen von Unfallflucht. Zunächst verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch

einen Verkehrsunfall in der Ackerstraße (Neckarstadt). Dabei wurde der am Straßenrand abgestellte Mercedes eines 28-Jährigen wohl im Vorbeifahren beschädigt. Die Polizei bittet unter Tel.: 0621/174 42 22 um Hinweise.

Auch bei einem Auffahrunfall in Käfertal fuhr eine 47-jährige Opel-Fahrerin am Donnerstagmittag einfach davon. Sie war laut Polizei aus Unachtsamkeit in der Straße Auf dem Sand auf den Smart eines 22-Jährigen gekracht. Der Smart-Fahrer nahm die Verfolgung auf und stellte sie schließlich in der Friedrich-Ebert-Straße. Bei dem Unfall war er leicht verletzt worden. Gegen die 47-Jährige wird wegen Unfallflucht und Körperverletzung ermittelt. scho/pol

