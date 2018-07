„Einfach der richtige für den Posten“

Anzeige

In N7 ist es ruhig. Die Menschen schlendern leise vor sich hin. Es ist kurz nach 18 Uhr, der Feierabend rückt an. Letzte Einkäufe im Bioladen werden gemacht, bevor es nach Hause geht. Wenn man allerdings wenige Schritte weiterläuft, merkt man, dass diesem Donnerstagabend etwas Ungewöhnliches anhaftet. Vor dem Club „Chaplin“ lässt eine Türsteherin vereinzelt Menschen hinein. Eine Treppe führt ins Untergeschoss - passend zum Jobtitel, der hier heute Abend vergeben wird, ist der Raum dunkel. Zwei DJs legen Musik auf, Menschen unterhalten sich, holen sich Bier von der Bar.

Mannheim „Night Mayor“ steht auf einer Leinwand, in Großbuchstaben und in einem Wort. Rund 200 Gäste sind da, einige schauen spontan vorbei, andere haben ganz konkrete Vorschläge, für den ersten Nachtbürgermeister Deutschlands, der hier gekürt wird: „Er oder sie sollte eine Plattform erstellen, die für alle zugänglich ist und so einen sinnvollen Dialog ermöglichen“, sagt Sebastian. Nora möchte, dass der „Night Mayor“ die Nachtgastronomie fördert. Eine nächtliche Regelung des Verkehrs, wünscht sich wiederum Chris: „Dass es eben nicht so laut ist, vor allem in der Innenstadt.“

Eine halbe Stunde später geht es los. Während Christian Sommer, Geschäftsführer der Mannheimer Gründerzentren, in seiner Begrüßung andeutet, dass er mit dem Posten eine „dynamische und urbane Kultur“ hervorbringen möchte, um „junge Menschen, Talente und Start-Ups“ anzuziehen, freut sich Matthias Rauch, Leiter der Kulturellen Stadtentwicklung, über das Medieninteresse. Dann sind die Kandidaten an der Reihe: Zwei Frauen und acht Männer versuchen in einer jeweils dreieinhalbminütigen Rede, die Gunst des Publikums zu sichern. Allesamt cool und voller Ideen, für die Stadt, das Partyvolk und die Anwohner. Da ist zum einen Kurator und DJ Albert Gerstmeier, der einen kleinen Fanclub mitgebracht hat. Oder Annika Rotundo, das Küken unter den Bewerbern. „Ich will nichts entscheiden, nur weil ich es für gut befinde“, sagt sie. „Es geht um eure Sicherheit, euren Spaß und eure Nacht.“ Ein schlaksiger junger Mann mit einem Dutt schafft es jedoch, alle zu überbieten: Hendrik Meier. Lässig und ohne jegliche Aufregung rattert der 27-Jährige, der in einigen Wochen seinen Master in Musik- und Kreativwirtschaft an der Popakademie macht, seine Ideen herunter: Er möchte den Luisenring „entschleunigen“ und fordert einen Blitzer, um die Besucher des Jungbuschs und die Anwohner zu schützen. Er will sich für mehr Sicherheit engagieren, vor allem um sexuelle Belästigungen zu verhindern. Er möchte sich für ein Nachtticket für den öffentlichen Nahverkehr einsetzen, Pfandkisten anbringen, in denen das Partyvolk ihre Flaschen stellen kann, damit Sammler sie am nächsten Tag herausnehmen können und sich für kostenloses Trinkwasser in Bars, Clubs und Kneipen stark machen. „Ich bin nicht aus Mannheim, aber ich bin in Mannheim zuhause“, sagt er. „Ich bringe die Weitsicht und die Neutralität mit, die der Stadt ein bisschen fehlt.“ Die Gäste sind überzeugt, sie wählen ihn zusammen mit einer Fachjury, die sich aus Leuten aus der Clubszene und Stadtmitarbeitern zusammensetzt, zum ersten „Night Mayor“ Mannheims.