Eingängige Melodien und Unterhaltung auf „Denglisch“

Anzeige

Die Band Britgirl Abroad singt selbst geschriebene Lieder, die von Lebensfreude, aber auch von Melancholie erzählen. Als ein mehrstimmiger Chor setzten die vier Sängerinnen die eingängigen Melodien um. Zwischen den frechen, poetischen und emotionalen Texten erzählt Sängerin Kate, die aus England kommt, auf „Denglisch“ ihre Sicht auf die Liebe und das Leben. Für das Konzert in Gehrings Kommode am Freitag, 8. Juni, um 20 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und die Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dafür erreichbar sein. ham